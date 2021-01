Kako se online kasina odražavaju na financijsku sliku Hrvatske?

Hrvatska je država poznata po svom prelijepom krajoliku, mediteranskoj obali i prekrasnoj prirodi. No mnogi ne znaju da je Hrvatska jedna od najboljih mjesta na Balkanu po pitanju igara na sreću, posebno na internetu. Donosimo vodič za online casino u Hrvatskoj – najbolje stranice i ponude za hrvatske igrače!

Najbolje kasino stranice u Hrvatskoj i što imaju za ponuditi

Pri kreiranju našeg izbora najboljih uzeli smo u obzir bogatu ponudu igara i raznolike bonus dodatke. Kao takvi također moraju biti sigurni i potpuno licencirani od nadležnih tijela. I naravno da su podržani na mobilnim uređajima također.

Od svih ponuđenih, mi smo izdvojili 888 Casino, Jackpot City, 22 Bet, Genesis i casino.com kao daleko top 5 najboljih mjesta. Koji god od ovih da izaberete sigurno ćete biti zadovoljni i u potpunosti iskusiti iskustvo igre.

Ako ste nov igrač, svi od ovih pet navedenih kasino operatera imaju i fantastične bonuse dobrodošlice. Čak štoviše, svi imaju veliku ponudu različitih kolekcija igara te ćete biti uzbuđeni u iskušavanju novih naslova a ljubitelji igara uživo sa krupijeom će također moći uživati jer svih pet stranica ima i to u svojoj ponudi te su dostupni na Android i iOS platformi.

Lista igara i pregled

Glavni zakon u Hrvatskoj navodi da možete legalno sudjelovati u igrama na sreću koje spadaju u jednu od ove četiri kategorije dok ste na teritoriju države: sportska klađenja, automati, kasino igre te lutija i bingo. To u prijevodu znači da svi naslovi koji su uglavnom povezani sa najvećim europskim tržištima kao što su britansko i njemačko se također može pronaći i u Hrvatskoj.

Bonusi i načini plaćanja

Jedna od najbitnijih karakteristika ponude za većinu igrača je bonus dobrodošlice. On se naravno izdaje samo prilikom prve registracije novih korisnika. Izdvajmo tri sa najboljom ponudom: 888 casino, Jackpot City i 22 Bet. Naravno, morate imati na umu da većina ponuda dolazi uz neke uvjete i termine. Oni mogu uključivati pravila dopuštenih načina plaćanja, primjerene igre, zahtjevi omjera i ostalo. Oni vas ne trebaju zabrinjavati dok god uzmete minutu da se upoznate s njima jer se one mogu razlikovati od kasina do kasina.

Što se tiče plaćanja svi uglavnom nude raznolike mogućnosti između kojih možete izabrati. To su kreditne i debitne kartice, e-lisnice te bankovni prijenosi. Svatko može izabrati opciju koja mu najbolje odgovara jer ipak pričamo i stvarnom novcu te je sigurnost na prvom mjestu. Dok god se držite provjerenih stranica ne trebate brinuti. Od svih opcija trebamo svakako izdvojiti Paypal koji se već duže vrijeme pokazao kao najsigurniji način za prijenos novca jer vam dopušta polaganje depozita isti tren i nema nikakvih skrivenih troškova i naknada.

Igre na sreću u Hrvatskoj

Ova industrija postoji od 1960 što je ujedno čini jednom od prvima u Istočnoj Europi no posao je tek počeo rasti nakon proglašenja neovisnosti 1991. Povoljna porezna situacija je međutim zauzdana 2015. kad je donešen zakon i uveden porez od 20% te svi načini naknada i poreza za operatere.

Kao takav, trenutni zakon dopušta svima u Hrvatskoj da sudjeluju u svim aktivnostima vezanim uz igre na sreću sve dok imaju 18 i više godina starosti. Zakon vrijedi za sva konvencionalna kao i online kasina. Nadalje poker i ostale igre na stolu si dopuštene samo u prostorijama kasina. Država trenutno razvija suvremen način zakona uzimajući u obzir sverastuću industriju koja se brzo mijenja u posljednjem desetljeću.

Svi kasino operateri su obvezni imati licencu za igre kako bi pružili svoje usluge na teritoriju države. Mnogi kritičari zakona vjeruju da su puno stroži i skuplji od ostalih europskih država, što će postupno voditi do pada online igara na sreću u ovim dijelovima Balkana. No čak pet godina kasnije, hrvatski online kasini su još uvijek jaki i Hrvati mogu uživati u velikoj raznolikosti operatera i usluga.

Odgovorno igranje na sreću u Hrvatskoj

Najvažniji akt na ovu temu s kojim se sve regulira je Zakon o igrama na sreću. Prema njemu postoje četiri različite kategorije aktivnosti povezanih sa igrama na sreću koje si dopuštene u državi – automati, sportsko klađenje, kasino igre te lutrija i bingo. S ciljem legitimnog osiguranja pružanja svojih usluga diljem zemlje operateri moraju imati posebnu dozvolu. Jednom kada je ona izdana, država odobrava operaterima dozvolu na rok od 15 godina. Svake godine su predmet naknade od oko GBP 60,000 za konvencinalne kasino objekte i oko GBP 360,000 za online kasina isto kao i postotak od konačne dobiti. Glavna regulatorna tijela u Hrvatskoj su u vlasništvu države Hrvatska Lutrija i Ministarstvo financija i kao takvi su odgovorni za osiguravanje poštenog i sigurnog okruženja za igrače u državi.

Povijest igara na sreću u Hrvatskoj

Hrvatska je jedna među prvim istočno europskim državama koja je legalizirala i izregulirala igre na sreću. Prije 60 godina, davnih 1960-tih hrvatska vlada je dopuštala ljudima da sudjeluju u aktivnostima povezanim sa igrama na sreću bez straha od mogućih kazni koje bi mogle uslijediti. No međutim, jedini tip klađenja koji je dopušten u to vrijeme je bio na listi odabranih nogometnih utakmica. Bilo je potrebno još tri desetljeća i pada Istočnog bloka da bi se industrija igara na sreću konačno odvojila i postala državno neovisna.

Od 1991 kada je Zakon o igrama na sreću prošao u Saboru, taj sektor je i Hrvatskoj bilježio stabilan rast. Glavni cilj za posao je konstantan priljev turista koji posjećuju ovu mediteransku državu svake godine. S tim, mnogi luksuzni hoteli sa nevjerojatnim kasinima su otvorili svoja vrata diljem cijele države. To je posebice istina za jedan od svjetskih poznatih pitoresknih dijelova na obali. Merit Kasino Libertas i Rixos Libertas Dubrovnik su samo par primjera i izvrsna mjesta za provesti neko vrijeme ako se slučajno nađete u posjeti obalnog grada Dubrovnika gdje su čak snimljene sve scene iz King’s Landing svjetski popularne serije Igre prijestolja.

Uspjeh kladionica i kasino operatera u Hrvatskoj je međutim bio kratkog daha. U 2009-toj, manje od 20 godina nakon što je prošao Zakon o igrama na sreću, hrvatska Vlada je zaustavila povoljnu poreznu situaciju i uvela 20% poreza na sve dobiti vezane uz aktivnosti igara na sreću. To je dovelo do glavnih njemačkih i britanskih kompanija da se povuku i dopuste lokalnim operaterima poput Super Sport i Prve Sportske Kladionice da dominiraju hrvatskim tržištem. Ono što će vam biti posebno drago za saznati je da iako su operateri i pružatelji usluga obvezni plaćati 20% poreza, dobici igrača su potpuno izuzeti od plaćanja poreza.

Poznata kasino mjesta u Hrvatskoj

Ako ste planirali put i želite odsjesti u nekom luksuznom hotelu kako bi uživali u kasinu, onda zasigurno trebate znati par mjesta gdje možete iskusiti životni stil visokog igrača. Postoji jedno mjesto koje se ističe na listi luksuza koje se čak može usporediti s onim što Monako može ponuditi. To mjesto je Le Meridien Lav Split Hotel i Kasino u Podstrani. Smješteno na obali, ima nevjerojatne, luksuzno namještene sobe sa pogledom na kristalno čiste vode Jadranskog mora. Čak štoviše ima svoju vlastitu marinu za jahte i privatne plaže. S obzirom da smo izdvojili pojedinu najbolju destinaciju, evo i lista top 5 hotel-kasina u Hrvatskoj:

• Le Meridien Lav Split

• Atrium hotel

• Hotel Antunović Zagreb

• Melia Coral

• Admiral hotel

I na kraju da zaključimo našu presudu na temu igara na sreću u Hrvatskoj. Iako je već dopušteno i legalno preko 60 godina, online kasino industrija se još uvijek aktivno razvija. Najvažnija stvar koju trebamo uzeti u obzir je da su igre na sreću kompletno legalne i imate veliki izbor licenciranih onilne pružatelja za izabrati. Od svih nevjerojatnih bonusa i kasina u kojima možete igrati postoji jedan koji se nadasve ističe. To je svjetski poznati 888 Casino koji je zasluženo zauzeo prvu poziciju na listi i to sa opravdanim razlozima. Podržano od strane bestcasinosites.com.

