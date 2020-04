KAKO PREPOZNATI DOMAĆE JAGODE? NE NASJEDAJTE: Dvije ih ključne stvari razlikuju od uvoznih!

Autor: I.Br.

Sezona jagoda je krenula, a ovo popularno voće, već je preplavilo police trgovina. Jagode su omiljeno voće kada se jedu same, sa šećerom ili u kombinaciji s čokoladom, a često se nađu i u kolačima te finim i osvježavajućim tortama.

No, jagode koje kupujemo u trgovinama, najčešće su uvozne, a razlika između njih i domaćih je ogromna. Kako biste bili sigurni da kupujete prave domaće jagode, iskoristite nekoliko jednostavnih trikova po kojima ćete raspoznati domaće jagode od uvoznih.

Jedna od prvih razlika je boja. Naime, kada prerežete uvoznu jagodu dobit ćete presjek bjelkasto roze boje. Najčešće neće biti puno sjemenki, a centar bi mogao biti skroz bijel. Ako je jagoda potpuno crvena iznutra, kao i izvana, to također se radi i tretiranom voću. Domaće jagode imaju različite boje, od tamno crvenih do svjetlijih, unutrašnjost im je rozo-crvena i ima mnogo sjemenki. Boja peteljke biti će svjetlo zelena.

Miris i okus su ključni

Najlakši način za prepoznati domaću jagodu je po mirisu i okusu. Uvezene jagode miris i okus gotovo da nemaju, dok domaća jagoda ima intenzivan miris svježeg voća koji podsjeća na umjetni sok. Okus domaće jagode je intezivan, blago kiseo ako se radi o svjetlijim plodovima, a blago gorak ako se radi o plodovima koji stoje već neko vrijeme.

Uvezene jagode na svakom dijelu ploda odaju isti bezokusni okus. Razlika u mirisu se može osjetiti čak i u peteljci. Peteljke na domaćoj jagodi su zemljanog mirisa.

Domaće jagode najčešće će biti smiješnih oblika, dok savršen oblik jagode može vam govoriti da su tretirane pesticidima. Također, domaće jagode nisu previše velike, no to ovisi o sorti, no najbolji način kako prepoznati domaću jagodu je po smiješnom, kvrgavom obliku ploda.