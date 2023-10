Kako pomiriti Milanovića i Plenkovića? Romantičan vikend u Opatiji ili soba bez prozora i ključa

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Hoćemo li ikada doživjeti pomirbu predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića teško je procijeniti, no neki građani imaju zanimljive metode kojima bi pokušali riješiti njihovu situaciju. Evo što su nam rekli na pitanje kako bi pomirili Plenkovića i Milanovića.

Jedna gospođa smatra kako ih se ne može pomiriti. “Mislim da ih se ne može pomiriti, a mislim da ih i ne treba pomiriti”, ustvrdila je.





Plenković i Milanović zaključani u sobi bez prozora?

Mladić kojeg smo susreli je detaljno opisao što bi učinio. Jasno je dao do znanja kako bi ih pustio da se potuku prije nego li se pomire. Možete li ih zamisliti u ringu? Evo kako bi to ovaj mladić učinio:

“Pa znači stavio bi ih u jednu sobu bez prozora, zaključao bih vrata i pustio bi ih da sve izbace iz sebe, da se potuku, da se pobiju ono, pa čak da ima krvi, da ubiju jedan drugoga i to je to, onda

bih vidio, otvorio vrata, vidio kako su dalje. Ako su pomireni jesu, ako ne, ne i to je to. Jedini način”, smatra mladić.

Romantičan vikend u Opatiji?

Čini se, pak, da se kod dijela građana pojavila i sumnja u sukob premijera i predsjednika.

“Pa ne bih se bavila mirenjem njih, ali bih postavila pitanje – ne rade li oni to sve u dogovoru i jako smišljeno?” zapitala se jedna gospođa.









“Pa poslala bi ih na neki romantičan vikend u Opatiju možda”, “Mislim da se zapravo po tom pitanju ne može ništa napraviti. Tako da… Ne bih ništa poduzimala osobno”, glasila su još neke od ideja naših sugrađanki.