KAKO ODBITI OVAKVU CIFRU? Policajka koja je orgijala s kolegama nakon otkaza dobila primamljivu ponudu

Policajki Maegan Hall iz Tennesseeja, koja je dobila otkaz zbog seksa sa šestoricom kolega dok je bila na dužnosti, ponuđeno je 10.000 dolara za dva nastupa u jednom striptiz klubu u Nashvilleu.

Nakon što su čuli za njene nestašne radnje, koje su uključivale slanje eksplicitnih fotografija kolegama policajcima, toples, seks s kolegom i njegovom suprugom, oralni seks u policijskoj stanici i druge aktivnosti, Deja Vu Showgirls zamolio je udanu 26-godišnjakinju da se popne na njihovu pozornicu na jednu noć.

“Doživio sam već moralne ispade bijesa zbog ove ponude. Međutim, ona više nije zaposlena u policijskoj upravi. Sada može izabrati što je za nju financijski najisplativije”, rekao je direktor Michael Durham i uputio poziv povodom 34. godišnjice rada kluba, prenosi Daily Mail.

Congratulations to Officer Maegan Hall who was sworn in this afternoon by Chief Davis. pic.twitter.com/egRoXkVDid

— La Vergne, TN Police Department (@LaVergneTNPD) August 19, 2021