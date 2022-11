‘KAKO JE TO USPJELO BORISU, A DAVORU NE?’ Doris Pinčić se vratila na posao, a gledatelji su odmah uočili dva zbunjujuća detalja

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Naša najpopularnija voditeljica Doris Pinčić (34) prošloga je petka po drugi put rekla “da” te u bračnu luku uplovila s 46-godišnjim Davorom Guberovićem, menadžerom iz Daruvara. Od toga dana svi su željno iščekivali njezin povratak na male ekrane kako bi saznali pokoju novost, s obzirom da je Doris prilično samozatajna na društvenim mrežama kada je u pitanju privatni život.

Veliki povratak gledatelji su dočekali jutros, kada je zajedno s kolegom Vickom Dragojevićem stala pred kamere u 6,45 sati i započela još jednu emisiju “Dobro jutro Hrvatska”. Već od prvih trenutaka gledatelji tvrde da su primijetili nervozu kod Doris, svjesna kako će je danas posebno ‘skenirati’. Gledateljima nije promaklo ni to što Doris nema vjenčani prsten.



Voditeljica i dalje nosi prsten za koji se još od kolovoza sumnja da je zaručnički, no prilično je zbunjujuće to što vjenčani izostaje. Ono što je dodatno zaintrigiralo gledatelje jest izostanak novog prezimena, iako se vjenčala prije svega nekoliko dana, što znači da službeno dokumente nije mogla stići zamijeniti. Naime, na samome početku emisije pored Doris stajalo je njezino prezime Pinčić, zbog čega društvene mreže bruje kako novom suprugu nije pošlo za rukom, ono što se dogodilo za prvog Dorisinog braka. Naime, dok je bila u braku s pjevačem Borisom Rogoznicom, Doris je dodala i njegovog prezime, no tek ostaje za vidjeti je li uzela prezime novog supruga.

Bilo je ovo prvo pojavljivanje Doris u javnosti nakon vjenčanja u matičnome uredu, koje se odvijalo pred obitelji i najbližim prijateljima novopečenog bračnog para. Nakon obreda, mladenci su slavili u zagrebačkom restoranu “V Starem Melinu” u Stenjevcu. Za razliku od raskošne vjenčanice koju je nosila na svom prvom vjenčanju, Doris se ovoga puta odlučila za bijelo odijelo.







Naravno, ni taj događaj nije uspjela u potpunosti sakriti od očiju javnosti pa su se pojavile i fotografije sa slavlja. Posebno je jedna fotografija pojačala sumnju u to da je voditeljica trudna, no o tome se još uvijek ništa ne zna. “Izgledali su sretno, Doris je bila sva u bijelom i ružičastim štiklama, nosila je buket. Poveli su djecu, a s njima je bio i pas”, izjavila je jedna od prolaznica.

Prisjetimo se, za novu ljubavnu vezu omiljene voditeljice saznalo se u ožujku ove godine kada je par zajedno osvojio najviši vrh Afrike, o čemu je Davor opširnije pisao u svom putopisu. Oboje imaju iza sebe jedan brak, ali i dvoje djece – Doris je majka sina Donata i kćeri Gite, a Davor dvojice sinova.