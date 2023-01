‘KAKO JE TO MOGUĆE?’ Ljutiti fanovi Celione Dion održali prosvjed, osuđuju potez popularnog magazina: ‘Pa tko je ovo radio?’

Fanovi Celine Dion organizirali su prosvjed u New Yorku, na što ih je potakla najnovija lista najboljih pjevača svih vremena. Naime, magazin Rolling Stone objavio je listu 200 najboljih, koju predvode redom Aretha Franklin, Whitney Houston i Sam Cooke, no divi Dion nema ni traga.

Protest se odvio jučer te je bio mirnog karaktera, uz uzvike “Pravda za Celine”. Urednici Rolling Stonea se još uvijek nisu oglasili povodom ovoga događaja.

Celine Dion fans protesting outside the Rolling Stone offices for leaving her off its 200 best singers list. Happy Friday! pic.twitter.com/BQ5wNm8kuG





— Andy Swift (@AndySwift) January 6, 2023