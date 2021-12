KAKO JE KASANDRA ODBILA ELLU: ‘Bilo joj je uistinu stalo da o tome nitko ništa ne zna’

Autor: Š. P.

Marinela Jantoš Ella, vlasnica jednog od najvećih hrvatskih dance hitova (“Iza ponoći”), medijima je potvrdila da se čula s nedavno preminulom kolegicom Kasandrom koja je, pak, odbila njezin prijedlog da se vrati na scenu.

Ella je, naime, prije nekoliko godina s Mineom i Ivanom Banfić osmislila seriju koncerata koji zazivaju nostalgiju devedesetih godina prošlog stoljeća. Njezin prijedlog da se priključi ekipi Kasandra je, priča Ella, odbila iz razloga koji ostaju misterij.

“Povukla se i umrla kao prava diva. Pokušala sam doći do nje zadnjih godina kada smo ponovno počele pjevati devedesete Minea, Ivana i ja. Uspjela sam doći do nje, no bila je veoma samozatajna. Govorila je i nešto malo o problemima koji su se ticali ponovnog izlaska u javnost, no ne bih voljela govoriti o tome. Očigledno joj je bilo uistinu stalo da o tome nitko ništa ne zna, voljela bih se i ja držati toga i ispuniti njezinu želju”, rekla je Ella za Večernji list.

Kasandra po njezinim riječima nije bila svjesna svoje popularnosti, čak i kultnog statusa među ljubiteljima hrvatskog dancea i hitova devedesetih. Postala je to s godinama, naime, unosna niša. Neki su izvođači počeli nastupati na popularnim partyjima, a drugi su revitalizirali karijeru zahvaljujući nekim novim pjesmama. Ipak, Kasandra u tome nije željela sudjelovati.

“Pitala sam se i je li bila svjesna koliko je bila obožavana među svojim fanovima. Mislim da nije imala taj osjećaj. Znam to po sebi. S godinama se izgubi taj osjećaj, no onda se ljudi potrude da se taj osjećaj vrati”, rekla je Ella.

Podsjetimo, Kasandra, pravog imena Davorka Ručević, preminula je početkom prosinca u zasad neutvrđenim okolnostima. Mediji su za prerani odlazak najveće dance zvijezde doznali nekoliko tjedana kasnije.