KAKO JE JOVANA JOKSIMOVIĆ IZDALA SEVERINU: ‘To je bilo strašno! Takve se stvari jednostavno ne rade’

Autor: Š. P.

Jovana Joksimović je prava srpska ‘zvijezda A lige’ – sveprisutna voditeljica, supuga regionalne glazbene megazvijezde Željka Joksimovića, uspješna poslovna žena… U svim tim ulogama, prepoznata je i kao žena oštrog jezika.

Mediji ovih dana kopaju sve njezine viralne ‘oštre trenutke’ pred kamerama, a sve zahvaljujući svađi koja se jučer dogodila u njezinoj emisiji ‘Uranak’, u kojoj je gosta prekinula, pa se s njim i ozbiljno posvađala, nakon što je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića nazvao izdajnikom.

Dvije nesumnjivo najsočnije epizode u kojima je demonstrirala svoj danas već prepoznatljiv karakter su one sa Severinom i Jelenom Rozgom. 39-godišnja Jovana neobično je ružno i neosjetljivo, naime, tretirala dvije najpoznatije hrvatske pjevačice.

Gola Seve za dobro jutro Srbiji

Sa Severinom je godinama bila u dobrim odnosima, družile su se zahvaljujući Severininom prijateljstvu sa Željkom Joksimovićem, djeca su im se zajedno igrala na putovanjima… A onda je došlo ljeto 2018. godine i Severinine gole fotografije su iz njezina mobitela završile – u javnosti.

Navodno ih je slala tadašnjem suprugu Igoru Kojiću. “Želim znati tko mi je hakirao mobitel i tko je glavni i stvarni naručitelj i financijer cijele priče”, rekla je tad šokirana Severina, a vijest o njezinim golim fotografijama obišla je regiju. Impliciralo se tada da je u ‘curenje’ erotskih fotografija upleten njezin bivši partner Milan Popović, no to nikad nije dokazano.

U svojoj emisiji tu je vruću temu obradila i Severinina tadašnja prijateljica Jovana Joksimović – emitirajući njezine gole fotografije u jutarnjem programu Prve TV. Da ju je to izuzetno pogodilo, Severina je priznala na istoj toj televiziji, na kojoj je tri godine kasnije, ironično, gostovala promovirajući kampanju protiv govora mržnje.

Njezino uzvraćanje Jovani Joksimović, tada ‘zlatnoj i nedodirljivoj zvijezdi’ Prve TV, nitko nije očekivao.

“Imala sam neugodnosti s vašom televizijom. Voditeljica je u Jutarnjem programu pustila moje gole fotografije, koje su hakirane s mog mobitela. Naša djeca su se igrala zajedno, poznajem i njezina muža, koji pjeva. Jednom prilikom sam mu čak i pisala repertoar za koncert. Dakle, njihovo dijete i moje dijete su se igrali zajedno, mi smo se družili, kao prijatelji, ali nevezano za to, takve stvari se jednostavno ne rade. Pustila je te fotografije u 10 sati ujutro na televiziji. To je bilo strašno”, rekla je Severina i zapanjila ostale u studiju.

Valja spomenuti i da je nekoliko mjeseci kasnije Jovana dobila otkaz na Prvoj TV, navodno zbog bahatog ponašanja, neprestanog kašnjenja i previsokog honorara. ‘Nogu’ je dobio i njezin suvoditelj.

“Prva televizija je odlučila okončati suradnju s Jovanom Joksimović i Srđanom Predojevićem zbog nepoštivanja radnih obveza”, objavili su tada na Prvoj TV, a Jovana je uzvratila: “Kakva televizija, takva i objava!”. Uslijedio je niz optužbi s obje strane, a Jovana se na kraju skrasila na K1 televiziji koja je u vlasništvu njezina supruga Željka Joksimovića. Tamo, usput rečeno, vodi jutarnji program koji nevjerojatno nalikuje onom u kojem je dobila otkaz.

Pragmatična ili neugodna?

Prije nego što je otpremljena s Prve TV, pred kamerama je stigla uvrijediti i Jelenu Rozgu, i to na temu majčinstva. Ponašajući se kao otprilike kao da je u srednjem vijeku, Jovana je inzistirala na tome da Rozga postane majka. Razgovor je bio toliko neugodan da ga je Prva TV izbrisala s interneta.

“Moraš naći nekoga… Mislim, nije ni to zabavljanje tako jednostavno. Ako ti se ne dogodi ljubav do nekih godina, onda moraš biti malo pragmatična. Naći nekoga… Kažeš: ‘Ok, ja sam to i to godište… Ajde da nađem nekoga da imam s njim dijete'”, rekla je Jovana u eteru, a Rozgi se “smračilo”.









Suvoditelj Srđan je dodao da je upravo Jovana primjer kako se “sve može stići i postići”. Jovana nije prestajala, unatoč Rozginom mrkom pogledu. “Znaš koliko je prošlo, sigurno jedno dvije, tri godine otkad si bila kod nas u programu i rekla da bi voljela da imaš jednu malu curicu”, rekla joj je i unatoč brisanju videa postala viralna.