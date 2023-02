KAKO IZGLEDA IDEALAN HRVAT? Projekt za promicanje samopouzdanja objavio slike ‘idealnih’ muškaraca u svijetu: Samo jednoj naciji važna je tetovaža

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Da nas prostor na kojemu živimo oblikuje, poznata je stvar. No, na to koliko utječe na naš ukus kada je u pitanju suprotni spol, ukazali su sudionici projekta “Percepcije savršenosti”. To su postigli na način da su tražili od jedanaest žena i osam muškaraca u 19 različitih zemalja da fotošopiraju fotografa iz New Yorka kako bi proizveli vlastitu verziju privlačnog muškarca, karakterističnog za njihovu zemlju.

“Naš cilj s ovim projektom je potaknuti revoluciju: potaknuti stvarnu promjenu slike o tijelu, osnažiti ljude da daju prednost zdravlju ispred izgleda i promicati samopouzdanje tijela diljem svijeta”, stoji na službenoj stranici projekta.





Ova studija pokazala je da su i muškarci izloženi nerealnim pritiscima vezanima za izgled, a istraživači se nadaju da će ovime pomoći ljudima svih spolova da preispitaju svoju percepciju “savršenog” tijela.

Idealan muškarac u Hrvatskoj

Ispitanica iz Hrvatske kao idealno muško tijelo prikazala je mršavijeg muškarca crne kose, bez istaknutih mišića.

Prema fizičkim atributima koji dominiraju, idealan tip muškarca u Hrvatskoj sličan je onome u Kini, Makedoniji, Filipinima i Ujedinjenom Kraljevstvu. Većina ispitanika prikazala je idealnog muškarca kao muškarca s tamnijom kosom, dok je oblik tijela varirao.

Snažnije muškarce i istaknute trbušne mišiće preferiraju u Egiptu, Nigeriji, Rusiji, Srbiji, Južnoj Africi, Americi, SAD-u i Venezueli.

Našao se i jedan muškarac koji, da bi bio “savršen”, mora imati tetovažu, a takav je “fotošopiran” u Srbiji.

