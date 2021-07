KAKO DO VRHUNCA U PEDESETIMA? Barbara Kolar: ‘U zrelijim godinama kao da prema tantričkom se*su idemo – dugo, dugo pa šta bude’

Autor: Dnevno

U još jednoj od zanimljivih epizoda rubrike Psihoterapija, emisije ”Kod nas doma”, voditeljica Barbara Kolar razbijala je još jedan tabu sa sa psihoterapeutkinjom Natašom Barolin Belić. Tema je bila seksualnost u zrelim godinama.

S obzirom na to da kažu kako smo sve starije društvo, seksualno u zrelim godinama, Kolar je upitala Barolin Belić ima li istine u tome da seks godinama postaje bolji, te da su i muškarci i žene najbolji ljubavnici kad prijeđu 40-u?

U mladosti sprint, u zrelim godinama maraton

“Istraživanja nam pokazuju da nakon 40-e/45-e žene imaju sve manju razinu seksualnih smetnji. Znanstveno je dokazano da je to točno”, govori Barolin Belić koja pojašnjava da razlog leži u tome što u tim godinama žena zna sebe, svoje tijelo, zna što želi, a uz to nema više ni srama kakvog je osjećala u mladosti. “Da li ima malo špekeca, da li se nakrivo postavila, da li joj nešto visi ili ne visi” to više nije bitno, pojasnila je psihoterapeutkinja.

Razlog zašto je seks nakon 45-e bolji nego u mladosti je i u tome što većina žena u toj dobi ne razmišlja o trudnoći, pa se i tu mogu malo više opustiti , dodaje, a tu je i mudrost i činjenica da, i žene, i muškarci, više počnu cijeniti ono što imaju. Na neki način seksualni prioriteti se mijenjaju.

“Zna se nekada reći da su muškarci iza 40-e pravi ljubavnici. Ima nešto u tome. Do 40-e izrazito su genitalno usmjereni, a nakon toga postaju senzibilniji. Dodiri su im važniji od samog čina seksa, pojasnila je psihoterapeutkinja. “U 50-ima i 60-ima već počne malo zezati i nekakva disfunkcija koja se pojavi i maženje dobije više na cijeni”, dodaje.

Osim činjenice što nam tako seks postaje bolji godinama zbog mudrosti koju steknemo, zbog poznavanja sebe i svojih želja, kod parova koji su duže zajedno, maženje postaje neka vrsta zahvalnosti na tom zajedničkom životu, pojasnila je psihoterapeutkinja.

Putovanje važnije od cilja

“Mladi ljubavnici su sasvim sigurno usmjereni da se mora postići vrhunac, ali u zrelijim godinama lagano kao da prema tantričkom seksu idemo – dugo, dugo pa šta bude”, ustvrdila je Kolar, te upitala je li važnije ”putovanje” od ”cilja”.

Barolin Belić je ustvrdila da nam u zrelijim godinama možda treba više vremena za doći do ”cilja”, no da to zasigurno ne umanjuje potrebu za intimnim druženjima i nakon 50-e. “Možda ga nekad neće niti biti, ali sve skupa što ide je isto tako lijepo”, zaključila je.









Za kraj ako su se u vašoj vezi nakratko ‘ugasile’ iskrice, psihoterapeutkinja je dala savjet kako ih ponovno upaliti. Romantika, zdrav život, puno smijeha i što više opuštenosti i onda će biti i toga više, kazala je.