Kako će izgledati ćevapi nakon uvođenje strategije EU-a? Mnoge će ovo možda i razbjesniti!

Od farme do vilice (From Farm to Fork) odnosno, od polja do stola, jedna je od najvažnijih strategija Europske unije.

Ona označava prelazak na održiv prehrambeni sustav kojim se štiti sigurnost opskrbe hranom i osigurava pristup zdravim namirnicama koje potječu sa zdrave zemlje.

Njezin plan je smanjiti ekološki i klimatski otisak prehrambenog sustava, povećati njegovu otpornost, zaštititi zdravlje građana i osigurati egzistenciju gospodarskih subjekata.

Ovaj plan podrazumijeva i smanjenje upotrebe i rizika od pesticida za 50%, smanjenje upotrebe gnojiva za najmanje 20%, ali i prodaje antimikrobnih sredstava za životinje iz uzgoja i akvakulturu za 50% te za prakticiranje ekološke poljoprivrede na 25% poljoprivrednih zemljišta.

Kako će izgledati porcija ćevapa?

Nedavno je talijanski Politico imao zanimljiv prikaz kako će izgledati cheesburger 2030. godine, a prema strategiji F2F. Vama bi možda bolje sjeli ćevapi, a dođe skoro na isto. U kratkim crtama – pecivo će morati biti svježe, ne smrznuto, iz lokalne pekarnice koja će ih, naravno, pripremati od domaćih žitarica. Meso će sadržavati i biljne proteine ili one koji dolaze iz drugih životinjskih izvora kao što su kukci, a kako bi se smanjila konzumacija crvenog mesa, piše Agroklub.

U slučaju da želite pojesti tradicionalne ćevape, porcije će biti vrlo vjerojatno puno manje, ili će uključivati pileće meso. U slučaju da ga jedete s vrhnjem, znat ćete odakle dolazi, a i tu će se naravno držati do toga da je domaći, lokalni. Luk, a i drugo povrće će, naravno, biti neizbježno. I to puno povrća. S druge strane, dodaci poput ajvara, tartar umaka i drugi, imat će smanjeni udio soli, šećera i nezdravih sastojaka.

Europljani će morati znatno mijenjati prehrambene navike

Biljana Borzan, zastupnica u Europskom parlamentu, članica Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača te zamjenica u Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane ENVI, kaže kako uravnotežena prehrana i preporuka da ne treba pretjerivati s mesom nije ništa novo te da se naše zdravstveno stanje itekako može poboljšati balansiranijom prehranom.

“Naposljetku, radi se o preporuci, nitko nam ne može zabraniti da jedemo meso. Ekološke organizacije su zapravo vrlo nezadovoljne strategijom u tom pogledu, zamjeraju Europskoj komisiji što nije voljna poduzimati direktne mjere poput smanjenja poticaja za stočarstvo”, naglašava Borzan.