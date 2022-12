KAKAV NEUGODNJAK! Kralj Charles i Camilla doživjeli još jedan šok, za dlaku izbjegli potpunu blamažu pred ljutitom masom: ‘Sram te bilo!’

Nakon smrti svoje majke Elizabete II., koja je svijet napustila prije tri mjeseca, na britansko je prijestolje zasjeo njezin sin Charles III. Otkako je na novoj dužnosti, može se reći da mu nije baš lako, s obzirom da se, pored novih obveza, suočava sa šokantnim detaljima oko novog dokumentarca svoga unuka Harryja. Osim toga, Charles je već nekoliko puta doživio neugodnosti na ulicama.

Prošloga je mjeseca Charles bio u posjeti Yorku, gradu na sjeveru Engleske, ali nije baš dobio doček kakav je očekivao. On i Camilla po kraljevskoj su dužnosti razgovarali s okupljenima, kada je u jednom trenutku netko iz okupljene mase počeo bacati jaja u smjeru kraljevskog para. Muškarac koji je počinio to nedjelo uhićen je ubrzo nakon incidenta.

Okupljene je posebno šokiralo to što se kralj nimalo nije uznemirio, čak ni kada su se čuli uzvici “Ova je zemlja izgrađena na krvi robova”, što je uhićeni muškarac ponavljao dok su ga odvodili.

Jučer se ponovio isti incident, kada su Charles i Camilla stigli u Luton, grad sjeverozapadno od Londona. U trenucima obraćanja okupljenima, odvijale su se slične scene odvijale kao i u Yorku. Na snimci se vidi kako jaja prolaze jako blizu kralja Charlesa, koji ni ovoga puta nije imao značajnu reakciju.

WATCH: Here is the moment eggs were thrown at King Charles by a protestor in York as he and the Queen Consort arrived in the city this morning.

🎥 @itvnews pic.twitter.com/b82XQlQPZf

— Chris Ship (@chrisshipitv) November 9, 2022