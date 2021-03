KAKAV BI JOŠ HOROR MOGAO ISPLIVATI? Procurio privatan e-mail Meghan Markle

Autor: Dnevno

Svega nekoliko dana nakon emitiranja intervjua princa Harryja i Meghan Markle, te kraljičine zabrane na komentiranje istog medijima, do javnosti je procurio sadržaj privatnog e-mail koji je Meghan Markle slala svojim pomoćnicima nakon svađe s Kate Middleton.

Omid Scobie, biograf Meghan Markle, objavio je u medijima navodni privatni e-mail u kojem Meghan zahtjeva od svojih pomoćnika da objave službenu izjavu u kojoj će pisati da ju je Kate rasplakala zbog haljina za malene djeveruše koje su je pratile na vjenčanju.

“Pa ako sada izbacujemo bilo kakve službene izjave, možda bi KP konačno mogla poslati i ono da nisam ja rasplakala Kate. Zašto moja strana priča nikada nikome u palači nije važna”, stoji u navodnom Meghaninu mailu.

“Ali i kod mnogih drugih zahtjeva koje je par uputio, naišli su na ignoriranje. Rečeno joj da je vojvotkinju od Cambridgea ne bi trebalo uvlačiti u besposlene tračeve”, izjavio je Omid za Harper’s Bazaar.

Biograf tvrdi da su Meghan i Harry bili ogorčeni kada je Kensingtonska palača hitno zatražila da Harry potpiše izjavu koja je tvrdila suprotno, a izjavio je i da je palača htjela da princ porekne uvredljivi članak u The Timesu iz 2020. godine u kojem je pisalo da je njegov brat William stalno maltretirao njega i Meghan prije nego su odlučili napustiti svoje kraljevske dužnosti.









E-mail je bio privatne naravni, a Meghan ga je poslala dvoje ili troje svojih pomoćnika. Ne zna se kako je došao u Omidove ruke, a neki se pitaju je li baš Meghan zaslužna za curenje njegova sadržaja u javnost jer bi se već oglasila uzrujana što je e-mail objavljen bez njezina znanja.

Podsjetimo, britanski su mediji 2018. godine objavili priču da je Meghan rasplakala Kate Middleton tijekom probe haljina za djevojčice s cvijećem na kraljevskom vjenčanju.

“Ona je zbog nečega bila uznemirana, ali ispričala se kasnije zbog svega. Problem je nastao oko haljina za djevojčice koje su me pratile na vjenčanju, to me rasplako i zaista me povrijedila. No, donijela mi je cvijeće i poruku s isprikom. Učinila je ono što bih ja učinila da znam da sam nekoga povijedila, samo da preuzmem odgovornost za to. To zapravo i nije bio sukob i mislim da nije fer zbog nje ulaziti u detalje toga jer se ispričala”, izjavila je Meghan u intervjuu.