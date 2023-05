KADA SE POMIJEŠAJU HRVATSKI I SRPSKI GENI! Kćeri zaboravljene Hrvatice privukle pažnju: Bila je se*s simbol

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Glazbenica Marina Perazić u periodu dok je 80-ih godina nastupala s grupom “Denis&Denis” imala je status seks – simbola. Slava i popularnost joj nisu toliko godili, zbog čega se u trenutku velike popularnosti odselila se u New York.

S bubnjarem benda ‘EKV’, Ivanom Feceom Firčijem, dobila je kćeri Miju i Lunu, koje je rodila u New Yorku.



”Firči je odlučio otići u New York, pozvao me i bez razmišljanja sam pristala. Željela sam otići, iako sam znala da u Americi neću ostati do kraja života. Ondje sam se bavila preživljavanjem. Trebalo je plaćati stan, režije, jesti, doma sam se javljala jednom tjedno telefonom. Radila sam kao dadilja, u slastičarnici… Ali to nije bilo važno, važna je bila promjena i New York mi se potpuno uvukao pod kožu”, ispričala je Marina tada.

Nakon devet godina u New Yorku razišla se s Firčijem i s kćerima se vratila u Rijeku. Neko vrijeme su živjele u Rijeci, a zatim u Novom Sadu i Marina je isticala kako su obje njezine kćeri nadarene za ples, pa je tako Mija u Novom Sadu vodila i treninge zumbe, a Lunu je Marina hvalila kao talentiranu pjevačicu s lijepim sopranom.