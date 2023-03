‘KAD NEMAŠ ŠTO DRUGO POKAZATI, SKINEŠ MAJICU’ Saborski zastupnik pojavio se golog torza i pokazao mišiće: ‘Ja mislim da bi bilo potrebno da se političari skidaju’

Autor: Dnevno.hr / F.Š.

Dario Zurovec i partnerica Helena u četvrtoj emisiji Plesa sa zvijezdama plesali su paso doble. Saborski zastupnik i gradonačelnik Sv. Nedjelje na velikoj pozornici se pojavio golog torza i pokazao isklesano tijelo. Iako su svi pohvalili pločice na njegovom trbuhu, članovi žirija nisu imali toliko komplimenata za njegov ples.

“Ciboci challenge je prihvaćen u finalnoj emisiji. Znači treba doći do finala. To je onaj stari plesni trik kad nemaš što drugo pokazati u plesu skineš majicu i nadaš se najboljem. Jedini shape koji si imao je kroz ruke. Sve one karakteristike pokušao jesi, uz sve nedostatke, ovo je bila tvoja najbolja izvedba dosada”, rekao je Marko Ciboci.

“Ja mislim Helena da si ti jedina ili bar prva žena u Hrvatskoj koja se uhvatila u koštac i sukobila s političarom. Igor je rekao da političari trebaju plesati. Ja mislim da bi bilo potrebno da se političari skidaju. Baviš se utrkom Spartan, mislim da te taj sport dobro izgradio. Za razliku od Marka ja mislim da ste imali taj shape i dobro ste izgledali. Sve u svemu ide naprijed i meni se to sviđa”, dodala je Larisa.





“Ja sam se na momente prepala tvog lica i to smo htjeli vidjeti, to smo i dobili. Mislim da se moraš još malo bolje kretati, ali malo bolje je bilo večeras”, poručila je Franka.

Par je osvojio 27 bodova žirija što je više nego što su ostvarili u prošloj emisiji.