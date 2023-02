‘KAD BIH PROGOVORIO, GORIO BI BALKAN!’ Zbog Marijana Šarića trese se glazbena estrada: ‘Bave se najstarijim zanatom, a paravan su im glazba i nastupi’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Kako prenosi Kurir, posljednjih nekoliko dana na srpskoj estradi vlada prava panika, a prouzročio ju je jedan dobro poznati hrvatski biznismen. Naime, pjevačice strahuju da će Marijan Šarić javno progovoriti o tome čije je sve seksualne usluge godinama financirao.

Šarić je našoj javnosti poznat otkako je iznio niz skandaloznih tvrdnji o pobjednici “Zadruge”, Osječanki Ivi Grgurić. “Iva je tip djevojke koja se može dovesti u vezu s podvođenjem, prostitucijom i drogom. To je ona. Ona se bavila svim tim naveliko. Pričale su mi njene prijateljice da je uzimala moj auto i da je vozila dva kilograma heroina. Ja nisam ni znao šta je to. Njoj je bolje da me ne spominje jer ja u svom telefonu imam intimne snimke s njom”, kazao je Šarić u listopadu prošle godine.

Kako prenose srpski mediji, Šarić je s mnogim pjevačicama bio intiman nakon što bi kod njega pjevale u njegovom poznatom noćnom klubu. “Marijan, nakon što je otkrio detalje veze s Ivom, planira ispričati sve i o svojim aferama s pjevačicama koje su nastupale u njegovom klubu i koje je on godinama financirao. Mnoge od tih pjevačica su s njim završavale i u krevetu, jer je poznato da je on jedan od najbogatijih i najpoznatijih biznismena, ne samo u Hrvatskoj već i u regiji”, kazao je izvor upućen u estradna događanja.





Mobitel mu ne prestaje zvoniti

“Toga su svjesne i one pa su posljednjih nekoliko dana pod teškim stresom i nadaju se da će on ipak šutjeti i i da neće otkriti njihova imena. To bi bio skandal neviđenih razmjera, mnoge od tih žena su i udane i u javnosti se predstavljaju kao fine i čedne. Bilo je svašta, kad bi Marijan progovorio, gorio bi Balkan. Za neke od njih nikad ne biste ni pomislili kako su radile takve stvari’, dodao je izvor.

Redakcija Kurira kontaktirala je Marijana, kako bi potvrdili ova saznanja. “A joj, nemojte o tome sad, molim vas. Ima puno toga, nije vrijeme da sad ulazimo u to. Moj život se sastojao najviše od toga i takvih odnosa. Puno je takvih dama sa srpske estrade, koliko hoćete. Mnoge od njih se bave najstarijim zanatom, a paravan su im glazba i nastupi. Nisam samo ja bio s njima već i mnogi moji dobri prijatelji”, kazao je Šarić i dodao da su u pitanju neka od najvećih imena te da za sve ima dokaze.

Kako kaže, pjevačice ga već danima zovu. “Mole me da šutim jer bih im zauvijek uništio brakove i karijere. Zasad ne moraju brinuti. Za neke od njih ne biste mogli ni pomisliti na što su spremne i koliko su perverzne”, zaključio je Šarić.