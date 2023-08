Juraj Zigman u ekstazi: Beyonce nosi njegovu kreaciju, pogledajte je

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Poznati hrvatski dizajner Juraj Zigman svojim fantastičnim kreacijama redovito plijeni pozornost javnosti. Ovoga puta medijima je odjeknula vijest koju je riječki dizajner podijelio na svojim službenim stranicama, i to ne samo zbog novog kostima.

Zigman je putem svojeg Instagram profila objavio snimku jedinstvene srebrne kreacije, te otkrio kako je namijenjena svjetskoj pjevačkoj senzaciji, Beyonce.

"Nisam mislio da ću ovo ikada napisati. Preplavljen sam emocijama jer je sama kraljica Beyonce nosila upravo moju kreaciju na svojoj Renaissance turneji," oduševljeno je objavio Zigman.





“Dugo nam je trebalo da ovo ostvarimo. Bili su potrebni mjeseci napornog rada i predanosti, no krajnji rezultat bolji je nego što sam mogao i zamisliti,” zaključio je dizajner.

Za domaće medije kratko je izjavio kako je veoma uzbuđen zbog ove suradnje, no o dodatnim detaljima još se nije izjasnio.









"Pod ugovorom sam, ne smijem previše pričati, ali uskoro ćete sve saznati," poručio je Zigman.









Podsjetimo, Beyonce je početkom godine najavila svoju veliku svjetsku turneju ‘Renaissance’, koju je otvorila u svibnju spektakularnim nastupom u Stockholmu.

Ovu glazbenicu koja redovito puni stadione turneja je dovela i do Europe, no na veliku žalost mnogih ne i do Lijepe Naše. Svi oni koji su je htjeli vidjeti uživo morali su ‘potegnuti’ barem do Frankfurta ili Varšave.