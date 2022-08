Jura Stublić nije teturao ni imao problema s održavanjem ravnoteže na pozornici

Autor: Dnevno.hr

Iako niste prisustvovali koncertu, odlučili ste objaviti recenziju koncerta Jure Stublića i grupe Film u Dubrovniku održanog dana 16.07.2022. pod naslovom: “Ponijela ga atmosfera? (VIDEO) Jura Stublić teturao po bini u Dubrovniku: Ljudima uzimao pića, bend spasio stvar.” Kao izvor Vaših informacija naveli ste Dubrovački dnevnik, a objavili ste informacije koje se u Dubrovačkom dnevniku uopće ne navode.

Dalje navodite: “68-godišnji roker Jura Stublić nastupao je u jednom dubrovačkom klubu, a čini se da ga je dobra atmosfera malo previše ponijela”, dalje “…društvenim mrežama dijeli se video u kojem dobitnik Porina za životno djelo tetura po pozornici”, “prema pisanju Dubrovačkog dnevnika, Stublić se jedva popeo na pozornicu”, “…zahtjevne pjevačke dionice vješto izbjegavao…”

Koncert, prije svega, nije održan u jednom dubrovačkom klubu već u kampu Solitudo u Dubrovniku u okviru Craft Beer Festivala.





Na Craft Beer Festivalima različiti proizvođači piva omogućuju posjetiocima kušanje svojih proizvoda. Gospodin Jura Stublić se požalo publici da, zbog obavljanja svog posla, nije imao priliku kušati niti jedno pivo, na to se iz publike, prema gospodinu Juri Stubliću, podiglo bezbroj čaša pa je prihvatio 2 do 3 ponuđena piva i iz svake čaše kušao po jedan mali gutljaj te prisutnima nazdravio povikom “Živjeli!”. To je ujedno bio vrhunac koncerta i izazvao oduševljenje publike te sasvim primjeren manifestaciji kušanja piva. Pogledajte fotografiju s nastupa koja prikazuje gospodina Juru Stublića u stavu Let Ptice (fotografija u prilogu) koja svjedoči da naša stranka nije imala problema s održavanjem ravnoteže. Napominjemo da je koncert završio tako da je gospodin Jura Stublić plesao pogo na odjavnu pjesmu Davida Guette, a što svakako opijena osoba ne može.

Problema s pjevanjem također nije bilo jer ne vidimo ništa sporno da gospodin Jura Stublić neke dionice osobno ne pjeva već ih prepušta ostalim članovima benda, a posebno publici, što je ovdje bio slučaj. Nakon što smo pregledali opsežne foto i video materijale iz više izvora nismo pronašli niti jedan dokaz da bi gospodin Jura Stublić teturao na bini, niti da bi profesionalnost i kvaliteta njegove izvedbe na pozornici na bilo koji način bila umanjena.

Na spornoj snimci koju ste objavili jedino vidimo da su svjetla s pozornice zaslijepila izvođača te se on, gledajući kroz previše zatamnjene naočale, kreće poput slabovidne osobe, oprezno malim koracima.

U svrhu ispravka Vašeg članka od 17.07.2022. godine o predmetnom koncertu i točnog informiranja javnosti, evo i linkova četIri dubrovačka portala na kojima izvješćuju novinari koji su prisustvovali koncertu, a od kojih će građani moći saznati što se zaista događalo na koncertu Jure Stublića i grupe Film dana 16.07.2022. godine u Dubrovniku.

https://dulist.hr/fotogalerija-jura-stublic-film-solitudo-u-znaku-vjecnih-hitova-kultnog-banda/776989/











https://www.liberoportal.hr/fotogalerija/dubrovnik-live-2022-jura-stublic-i-film-rasplesali-dubrovacne-u-solitudu-fotogalerija

https://dubrovackidnevnik.net.hr/lifestyle/jura-stublic-i-grupa-film-priredili-dubrovcanima-nezaboravnu-noc-u-solitudu-foto-video/ DD

Jura Stublić, po punomoćniku Monji Matić, odvjetnici”