Jovankina sestra otkrila zašto ona i Tito nisu imali djecu: ‘Zanijemila sam kad mi je to rekla’

Jovanka Budisavljević bila je prva dama Jugoslavije i žena predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita. Njihova veza i brak ostavili su dubok trag u povijesti Jugoslavije. Oni su se tajno vjenčali 15. travnja 1952. godine. Taj događaj baš kao i neka druga pitanja vezana uz njih i danas su obavijena velom tajne. Neke odgovore ponudila je Jovankina sestra, Nada Budisavljević, i to u knjizi Žarka Jokanovića ‘Nada Budisavljević: Moja sestra Jovanka Broz’. Jedno od njih je i ono zašto nikad nisu imali djecu.

Pitanje djece

“Najvjerojatnije je to bila njezina dobrovoljna odluka, da nema djece. Jer bi to u tom trenutku moglo naštetiti Titu. Kažem najvjerojatnije jer ne znam. Njezina je žrtva za njega bila potpuna. Stavila mu se u službu od samog početka kao netko tko je posvećen, kao opatica koja se posvetila svojoj vjeri. Ublažila je svaki udarac koji je bio usmjeren prema njemu. I onda je glumila da je puno jača nego što jest. Djelovala je poput kamena kremena, poput žene stijene. I to je kasnije zloupotrijebljeno”, ispričala je Jovankina sestra.

Tajno vjenčanje

Nada Budisavljević otkrila je i da je Tito ispunio obećanje kada je rekao da će se brinuti i za nju i njihovu sestru Zoru, a onda je progovorila o njihovu vjenčanju.

Zanijemile su

“Nakon što nas je poslije rat Jovanka pronašla u dva sirotišta, Zora i ja smo došli u Beograd i živjeli smo u jednoj sobi u Užičkoj 16. Znali smo da je Jovanka radila kod Tita i to nam je bila velika čast. Ali nismo znale da postoji nešto između njih. Niti nam je ikada pričala o tome. Nije nam rekla ima li drugog dečka. Zadržala je to za sebe. Bila je ljepotica, ali se nikada nije razmetala ni sobom ni svojom ljepotom. Nije joj bilo ni na kraj pameti govoriti o tome da joj se netko udvara ili nešto slično. Rekla je Zori i meni jednog dana, 1952. godine, da će se udati za Tita. Obje smo zanijemile isto kao i kad nam je rekla da nam je brat umro. To je bilo kao da nam je rekla da će se udati za svetog Petra. Ili da će se udati za Gospodina Boga. Jer Tito je tada bio ikona za sve nas, pa i za nju”, ispričala je i nastavila.









Nije se o tome pričalo

“Kad je prihvatila taj brak, to je bilo riješeno i o tome se nije pričalo. Nije ni pričala o vjenčanju. Znam samo da su kumovi bili Ranković i Gošnjak. Nismo bili na vjenčanju. Bilo je sve u najužem mogućem krugu. To je bilo nešto vrlo intimno, nikakav veliki događaj nije pravljen od toga, nikakva slavlja, nikakva pompa. Udala se za svoju ikonu i do kraja života za nju nije postojao nitko drugi osim njega. Čak ni u mislima. Ni na koji način” , rekla je.

Nada Budisavljević živjela je u službenoj rezidenciji predsjednika Jugoslavije Josipa Broza Tita u Užičkoj 15 u Beogradu i bila zaposlena u njegovom kabinetu.

A nekadašnja prva dama Jugoslavije posljednju je Novu godinu sa suprugom dočekala 1977. godine i tada ga je posljednji put poljubila. Jovanki je 1980. bilo zabranjeno prisustvovati suprugovom sprovodu, ali je ipak bila na Titovom posljednjem ispraćaju zahvaljujući Indiri Gandhi koja je postavila ultimatum da neće doći na sprovod ako se Jovanka ne pojavi.