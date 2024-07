Jovan iz Ljubav je na selu bio na korak do oltara: Sve je propalo u zadnji tren

Autor: F. P.

Reality show Ljubav je na selu jedan je od najgledanijih formata na malim ekranima. Farmeri i farmerice koji pred kamerama okušavaju svoju sreću u ljubavi stekli su osobitu popularnost već od prve sezone, a neka imena javljaju se i u više sezona. Trenutno traje snimanje nove sezone, koja će nesumnjivo postići visoku gledanost.

Kako to već i biva, neki od likova iz prošlih sezona stekli su velike simpatije javnosti. Među njima je i Jovan Karapandža, koji je u showu sudjelovao u jubilarnoj 10. sezoni. Tamo je već na prvom spoju osvojio i poljubio Paulinu Popović, no ljubav se ipak nije rodila. Jovan je sada za domaće medije otkrio kakva je trenutno situacija što se ljubavi tiče.

“Bilo je tu svega i svačega. Trenutačno je komplicirano. Postoji netko, ali ne znam kako bih to definirao”, natuknuo je Jovan, koji se nedavno vratio sa ljetnog odmora. Za kriterije ističe da su mu visoki, no da se stvari u pravilu izjalove. Posebno je iznenadio priznanjem da je nedavno umalo uplovio u bračnu luku, no da je sve u zadnji tren ipak propalo.

Utjehu pronašao u konjima

Sa bivšim kandidatkinjama je i dalje u dobrim odnosima, a sa nekoliko njih se i redovno čuje. Međusobno se prate na društvenim mrežama, gdje Jovan ima više od 2,7 tisuće fanova. Na njegovom profilu prevladavaju fotografije ili snimke konja, u kojima je pronašao svojevrsnu utjehu nakon propalih zaruka.









“Imam ih devet komada. To mi je trenutačno najveća ljubav. Imamo i dva nova ždrijebeta. Bili smo na raznim manifestacijama, dođemo s konjima i seljačkim kolima, onako kako su se nekada vozili svatovi i uživamo”, istaknuo je. Ljudi na ulici ga i danas prepoznaju, pa ga često pitaju o ljubavi i sudjelovanju u showu.

Podsjetimo, Jovan je bio jedan od farmera iz 10. sezone. Osim Pauline, na svoju farmu pozvao je još Victoriju, Mariju i Sanju, no odjednom ga je posjetila i kandidatkinja Ružica. Sa Jovanom se poznavala još i prije emisije pa je htjela sudjelovati, a nju je farmer naposlijetku i poveo na romantično putovanje.