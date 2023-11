Joško Lokas ima neobičan jutarnji ritual: Bez ovoga ne kreće u dan

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Popularni voditelj Joško Lokas nedavno je ‘pokleknuo pritiscima’ i otvorio profil na Instagramu. Dobra je to vijest za one koji žele doznati nešto više o voditelju, a on je očito odlučio da će ipak otkriti neke detalje o sebi.

Naime, Lokas je veliki obožavatelj grupe Rolling Stones koja je ovih dana nakon dugogodišnje diskografske stanke izdala novi album te oduševila slušatelje diljem svijeta pa je tako otkrio da svakog jutra provjerava jesu li slavni glazbenici najavili turneju.





Svako jutro – provjera

“Prva radnja svakog jutra – provjera je li objavljena turneja”, napisao je Lokas na Instagramu uz omot novog albuma Rolling Stonesa te pjesmu ‘Sweet Sound of Heaven’ koju izvode s Lady Gagom.

Brojni fanovi, među kojima je i Joško Lokas, nadaju se da će Rolling Stones nakon objavljivanja albuma ‘Hackney Diamonds‘, kojeg prati najavni singl ‘Angry‘, uskoro krenuti na put oko svijeta i uživo predstaviti nove stvari.

Osim Lady Gage, na albumu gostuju i Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder te Bill Wyman.