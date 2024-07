Josipa je u Životu na vagi sudjelovala prije šest godina: Danas je ne biste prepoznali

Autor: B.G.

U trećoj sezoni ‘Života na vagi’, koja se prikazivala 2018. na RTL-u, među kandidatima našla se i Josipa Lopac, koja je u show ušla sa 146 kilograma, a zahvaljujući uravnoteženoj prehrani i redovitim treninzima, na kraju emisije imala je 89 kilograma. Senjanka upečatljivog osmijeha sada priča kako je izgledao njezin život nakon izlaska iz showa, koliko ju je to iskustvo promijenilo i zašto je danas zadovoljna žena koja više nema problema s viškom kilograma.

“Prošlo je šest godina od moga sudjelovanja u ‘Životu na vagi’ i moram priznati da je moj povratak u stvarnost bio težak. Nije isto biti u izolaciji i vani – vani je sve dostupno od hrane i pića“, kaže Josipa i priznaje kako se nije držala baš svih pravila koje je naučila u showu, ali 50% onoga što je naučila primjenjuje i danas.

“Nakon izlaska iz showa išla sam u teretanu, ali to nije potrajalo. Uvijek mi je bilo draže da me trener ili kolege ispravljaju ako pogrešno radim neku vježbu i zato sam brzo odustala od teretane. Naposljetku sam pronašla što je najbolje za mene – ne treniram, samo hodam. Ali jako puno hodam. Obavezno dvaput na dan, rijetko kada samo jednom odem. I to najradije radim sama. To je moje vrijeme i samo se posvetim sebi. Odem ponekad i s društvom, ali to nije moja rutina, onda je to manji intenzitet, ali svakako je dobro. Za skidanje kilograma meni je bio najbolji brzi hod. Hodanje je zakon!“, kaže 31-godišnjakinja i ističe kako je njezina podrška uvijek ista – suprug, obitelj i prijatelji uvijek su bili uz nju, a pogotovo kad je skretala sa svog zacrtanog puta.

‘Puno je teže kad se sami pokušate upustiti u tu borbu’

“Pokleknula sam puno puta i isto tako se podignula i krenula dalje. Jednostavno sam sama sebi rekla da želim promjenu, znajući da to nije lako, ali da ću to raditi korak po korak i biti sretna. Tako se ponašam i sada i stvarno se isplati“, kaže Josipa i napominje kako i danas ima ljudi koji ne vjeruju koliko je mukotrpan i težak posao skidanje nagomilanih kilograma.

“Mnogi misle da je to lako, ali varaju se. Put pretilih osoba prema mršavljenju jako je težak, to znamo svi mi koji smo to prošli, kao i oni koji to i dalje prolaze. Moj je savjet svima koji se bore s prekomjernom kilažom da se posavjetuju sa stručnim osobama; od liječnika, nutricionista do trenera. Puno je teže kad se sami pokušate upustiti u tu borbu; nemate znanja što, kako i kada…, jednostavno je preteško. I kad se na taj put netko i odvaži sam, to obično ne bude neki inspirativan način, nego se odluči na razne dijete od kojih nema nikakve koristi, samo završi gore od očekivanog, što sam i sama prošla”.

Kad je riječ o njezinoj današnjoj prehrani, kaže da nije ništa izbacila osim gaziranih pića, no ako joj dođe želja, ne ustručava se popiti nekoliko gutljaja: “Smanjila sam porcije i nikako ne jedem kasno navečer. To se dogodi samo ako sam na nekoj fešti“, kroz smijeh kaže i nastavlja: “Sve treba jesti, bitna je količina koju unesemo, kao što je bitno i da to potrošimo”.

Josipa je u showu bila upamćena kao nasmijana djevojka s pozitivnim pogledom na život, a i ona kad sjeti svog sudjelovanja u ‘Životu na vagi’, spominje samo lijepe trenutke: “Sreća je što sam upala baš ja od toliko tisuća prijavljenih! U showu sam dobila sve upute što i kako raditi, a na meni je bilo kako ću nastaviti vani. I mogu reći da sam ponosna na sebe danas. A najvažnije što sam naučila je da nije bitno koliko puta padneš, bitno je koliko puta ustaneš i kreneš dalje”, kaže Josipa koja ne skriva da je jako zadovoljna svojim životom i trenutno ne bi ništa mijenjala.

“Imam sreću što nemam puno viška kože, najviše imam na rukama, što planiram ukloniti jer mi to baš smeta. Imam malo i oko trbuha i bedara, ali to je stvarno zanemarivo. Danas imam 79 kilograma, to je uspjeh!“, otkriva simpatična Senjanka koja obožava putovati sa svojim prijateljicama, a budućim kandidatima želi da poput nje ustraju u svojim zamislima.

„Budućim kandidatima savjetujem samo hrabro koračaju dalje, korak po korak i bit će na vrhuncu. U životu se sve isplati. Krv, znoj i suze pretvorit ćete u sreću i osmijeh od uha do uha. Uspjeh u toj transformaciji je vaša borba samim sobom, volja i želja za boljom verzijom sebe. Jednoga dana kada stanete pred ogledalo i budete se divili sebi, znat ćete da ste postigli svoj cilj i biti jako ponosni na sebe. Shvatit ćete da se isplatilo boriti. Sretno svim kandidatima!“