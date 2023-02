‘JOŠ UVIJEK SE TEŠKO NOSIM SA ŽIVOTNIM PROBLEMIMA’ Alen Vitasović otvorio dušu: Ti koji se rugaju su gori od mene’

Popularni istarski glazbenik Alen Vitasović progovorio je o svojim životnim problemima i otkrio kako mu uspijeva već 40 godina koliko je na pozornici, uz sve uspone i padove, ponovno se ‘dignuti poput Feniksa’, ali i zašto u svom životu generalno ne bi ništa mijenjao

U razgovoru za Večernji list progovorio je o onima koji ga kritiziraju, ovisnosti i životnim problemima.

“Nije me sam da sam tražio pomoć”

"Netko mi se podsmjehuje, netko ruga, a ti koji se rugaju su oni gori od mene, koji imaju velike komplekse i nisu napravili ništa. Još uvijek se teško nosim sa životnim problemima, kao i svaki drugi čovjek. Radije sam priznao da sam se liječio od alkohola, ali sam bar poduzeo neke mjere da zaštitim sebe, svoju obitelj, karijeru i zdravlje. Uspio sam, i danas s 55 godina me nije sram da sam tražio pomoć. Mnogi to ne traže", iskreno je rekao Vitasović.





“Neki su mediji potpuno krivo shvatili”

Komentirao je i ovogodišnju pobjedničku pjesmu s Dore “Mama ŠČ!” Leta 3 te je istaknuo da su ga neki mediji ranije krivo interpretirali.

“Neki su mediji potpuno krivo shvatili što sam komentirao. Mrle, Prlja i ja smo prijatelji, nedavno smo snimili i jedan duet. Rekao sam da je pjesma ružna za čuti jer su svašta ubacili unutra. Kada to čuju moja mama ili baka, njih je strah toga. No, kompletna pjesma i njihov stajling su remek-djelo. Još prije mjesec dana sam znao da će pobijediti na Dori”, istaknuo je Vitasović i doda kako je uvjeren da će Let 3 završiti među prvi pet na Euroviziji, ako ne i prvi.

“Pjesma ima lijepu poruku, antiratna je, premda neki naši ljudi nisu to shvatili”, dodao je.