‘JOŠ MORAM MALO DOĆI K SEBI…’ Vjekoslava Huljić napokon komentirala romansu kćeri Hane i Petra Graše te skorašnju prinovu!

Autor: Š. P.

“To je nešto predivno. Još moram malo doći k sebi”, komentirala je za RTL Vjekoslava Huljić činjenicu da će uskoro postati baka. Njezina kći Hana, sad već i ptice na granama znaju, u vezi je s Petrom Grašom za kojeg je Vjekoslava u 25 proteklih godina napisala brojne stihove koje publika obožava.

“To je kada vam život ostavlja zamotane darove s mašnama i svako malo pronađete paket, otvorite ga i pronađete takvo nekakvo iznenađenje. Ovo je bilo najljepše iznenađenje”, rekla je Vjekoslava.

Sa suprugom Tončijem, sinom Ivanom i budućim zetom Grašom pojavila se na dodjeli nagrada Cesarica, na kojoj je proglašena ‘hit autorom’ 2021. godine, i to zahvaljujući brojnim pjesmama za koje je napisala stihove, a koji su postali hitovi.

“Želim da ovo još potraje. Da svi budemo zdravi, da možemo i dalje raditi. Najveća je sreća u tome radu, kada se namučiš i kada nekada ne ide baš glatko. Kada staviš točku na posljednju rečenicu, na posljednji stih i onda pustiš pjesmu u svijet. Dogodi se da joj publika otvori svoje srce. Nekad nema baš toliko uspjeha, ali mi se trudimo sa svakom pjesmom jer svaka pjesma je nova borba”, rekla je Vjekoslava za RTL.

‘Zajedno smo napravili bezbroj pjesama’

Prije nekoliko tjedana, gostovala je u emisiji “U svom filmu”, gdje je s voditeljicom Tončicom Čeljuskom komentirala brojne zvijezde njihove izdavačke kuće Tonika – među njima i Petra Grašu.

“Petar je u našem timu 25 godina i sam je autor, i to izvrstan. Zajedno smo napravili bezbroj pjesama, za neke smo i zajedno radili tekstove, on je ustvari jedan arhetip Dalmatinca, sa svojm vanjšitnom, temperamentom, stavovima”, rekla je Vjekoslava Huljić.

“Ima taj glas baršunasti koji je mediteranskog šarma i zaista je iskren u onome što pjeva. Obožava publiku, daje joj iskrene stihove i ona to očekuje od njega, vjeruje onome što pjeva. Sve te žene u publici žele čuti da im on tako nešto kaže. To su opet neke jednostavne istine i ljubavi koje stanu u tri, četiri minute, zbog kojih se žena osjeća dobro, htjela bi da je to doživjela ili možda da nije doživjela”, objasnila je poznata autorica.

Čeljuska ju je upitala i koja joj je najdraža Grašina pjesma, na što je Vjekoslava odgovorila: “Slaba sam na ‘Srce za vodiča’ jer je tu moja kćer. Obožavam ‘Providencu’ jer mi je došla u trenutku”.