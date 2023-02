‘JOŠ MALO PROTEZANJA ISPOD PLAHTE’ Sonja Kovač iz kreveta pozdravila pratitelje: Zanosno pozirala bez odjeće i šminke

Bivša televizijska glumica i jedna od najpopularnijih influencerica, ujedno i među najplaćenijima, Sonja Kovač, na svom Instagram profilu pohvalila se novim putovanjem. U društvu svog zaručnika, Sonja se vratila na njihovu omiljenu lokaciju – Vermiglio u Italiji, točnije planinski obronci Dolomita.

“Kakvo čarobno jutro! Još malo protezanja ispod plahte na terasi s najljepšim pogledom! Sunce je jako skoro kao na Maldivima!” napisala je Sonja uz fotografije na kojima pozira u krevetu omotana plahtama.



“Ti izgledaš čarobno na fotkama”, “Predivna si i preslatka”, “Izgledaš božanstveno”, nižu se komplimenti našoj popularnoj influencerici, koju na Instagramu prati više od 520 tisuća ljudi.

Zaručnici su odlučili provesti Valentinovo na njima dobroj poznatoj lokaciji. Prizori jučerašnjeg dana, koje je podijelila sa svojim pratiteljima, uistinu ostavljaju bez teksta.







Podsjetimo, početkom prošle godine Sonja Kovač i Goran Mandić zaručili su se na Maldivima. “Ja sam zapravo znala da će se to jednoga dana dogoditi. To je sve toliko normalno kada si toliko dugo zajedno i nama je samo bitno da se volimo. Ja sam taj tip osobe koja nikada nisam zamišljala to, nisam taj tip cure kojoj treba ta potvrda. Bitna mi je ljubav, da smo si kompatibilni’, izjavila je tada za InMagazin.