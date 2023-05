JOŠ LUĐI OD LETA 3! Finski predstavnik na Eurosongu mrzi kad mu ovo netko kaže: ‘Prkosim se žanrovima’

Predstavnik Finske Käärijä, jučer je oduševio gledatelje svojim energičnim nastupom i neon zelenim bolerom te uspio uči u finale s Letom 3.

Flambojantni Finac u pjesmi ‘Cha Cha Cha’ spaja rap, elektronsku glazbu, metal i šlagere, a ranije je izjavio kako je za njega glazba ‘prkošenje žanrovima’, te navodno mrzi kada ga netko pokušava staviti u određeni kalup kada je njegovo stvaralaštvo u pitanju.

Glazbom se počeo baviti 2014. godine, a debitantski album izdao je 2020. godine. Na natjecanju za finskog predstavnika na Eurosongu uvjerljivo je pobijedio konkurenciju s ukupno 539 osvojenih bodova, dok je drugoplasirani imao svega 152 boda, a najviše su mu u tom pomogli glasovi publike.

