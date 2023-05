‘JOŠ BI BILA KONOBARICA DA NIJE BILO TATE!’ Željela je da svijet ne vidi taj sadržaj, sada sve ide van: Uoči krunidbe novi šok za Harryja i Meghan

Uoči krunidbe kralja Charlesa, princ Harry i Meghan doživjeli su još jedan šok koji će zasigurno odjeknuti svijetom, više od činjenice što će Harry, prema određenim navodim, morati sjediti čak deset redova iza obitelji za vrijeme krunidbe njegova oca.

Naime, iako se šuškalo da princ Harry neće uopće biti pristuan na krunidbi svog oca, to će se ipak dogoditi, iako ga očekuje ‘hladan doček’. Kako bi ipak bio uz oca na taj važan dan, Harry će navodno doći na krunidbu, zadržati se dva sata koliko bi ceremonija trebala trajati, a onda se odmah misli vratiti u Ameriku, jer njegov sin Archie slavi četvrti rođendan. Ceremonija krunidbe će biti i prvi put nakon sprovoda njegove bake, pokojne kraljice Elizabete II. da će se susresti sa svojim ocem Charlesom i bratom, princem Williamom kao i ostatkom obitelji.

“Harry će ući u Ujedinjeno Kraljevstvo i izaći iz njega u roku 24 sata. Samo će prisustvovati krunidbi i onda otići’, rekao je izvor za The Sun.

S Harryjem navodno neće biti Meghan, no još uvijek se nagađa koji je točno razlog. “Nema šanse da će Meghan propustiti sinov rođendan”, rekao je izvor za Page Six, dok neki vjeruju i da nije spremna trpjeti tretman koji navodno očekuje njenog supruga na samoj cereminiji.

No, osim nezgodnog trenutka koji Harryja čeka na ceremoniji, Meghan i on imaju još jedan razlog za brigu. Naime, njezin otac Thomas Markle, polusestra Samantha Markle i polubrat Thomas Jr. Markle su odlučili dati intervju za australsku televiziju, a u njemu misle iznijeti dosta Meghaninon ‘prljavog veša’.

WORLD EXCLUSIVE: THIS SUNDAY on @7NewsSpotlight – the photographs Meghan Markle NEVER wanted the world to see. Only on @Channel7 at 8:30pm, Sunday NIGHT pic.twitter.com/Lx3tKJ6UJZ

— Taylor Auerbach (@tauerbach) April 28, 2023