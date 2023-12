Jole zbog jedne greške umalo pustio svoju najveću ljubav kroz prste: ‘Ne javlja se, to nije moguće’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Titulu kralja hrvatske zabavne glazbe već zadnjih četvrt stoljeća nosi Joško Čagalj Jole. Njegovi koncerti redovito prolaze bez incidenata, a njegova glazba često je omiljena na raznim okupljanjima.

Nedavno je Jole održao i predbožićni koncert u Makarskoj, što je samo jedan od nastupa koje ima u planu za kraj godine. Tim povodom se prisjetio nekih detalja iz svojeg života, ali i otkrio kako će kod njega izgledati nadolazeći blagdani.

Pravi Božić ne može bez obitelji

“Većinom smo u Zagvozdu za Badnjak, Božić i to je jedan veliki blagoslov. Kad vidiš za stolom oca, mater, ženu, dicu, braću, neviste. Onda popodne kad krenu rodbina i prijatelji kroz kuću čestitat, to mi je pravi Božić”, pojasnio je za In Magazin.

A neizostavan dio njegove obitelji je sigurno supruga Ana. Sljedeće godine Jole će obilježiti 18 godina sretnog braka, a pjevač je otkrio kako je sve umalo pošlo po krivu pri samom upoznavanju. Svemu je postojao neobičan razlog – krivo zapisan broj mobitela.

Par puta ju je bezuspješno zvao

“Okrenuo sam zadnja dva broja naopako, onda sam rekao ovom prijatelju što nas je upoznao, jer sam ja tad puno više putovao pa sam zimi češće bio u Zagrebu, ja govorim, došao sam u Split, bila mi je Ana rekla da se javim i zvao sam je s puta par puta, ne javlja se”, prisjetio se.









“Kaže on: ne, ne, to nije moguće jer ona ako ti je dala broj, ona će ti se javiti sigurno. Onda je on ustanovio da sam zapisao krivi broj. Naravno kad sam nazvao pravi broj, ona se javila, otišli smo na piće pa na drugo piće”, dodao je Jole, kojemu se sreća na kraju ipak osmjehnula.









Svu pozornost u obitelji Čagalj trenutno zaokuplja njen najmlađi član. Ivan Luka nedavno je proslavio svoj četvrti rođendan, a Jole za njega ima samo riječi hvale. Kaže kako razumije sve oko sebe, a od ostale djece se izdvaja po tome što ga crtići izgleda ne zanimaju.

I sam Jole će uskoro puhati svjećice na torti, iako će njegovih ipak biti nešto više. Dan nakon Valentinova napunit će 52 godine, koje mu mnogi ipak ne bi dali. Na izgledu mu mogu pozavidjeti i 10 godina mlađi, a posebno je zanimljivo da na glavi još uvijek nema sijedih vlasi.