Jole komentirao svadbu Dalićevog sina i fenomen zvan Prijović: ‘Ne znam kako se spojilo’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Hrvatski pjevač Joško Čagalj Jole nedavno je iznenadio javnost novim glazbenim uratkom. Radi se o spotu za pjesmu ‘Sretan tebi rođendan’, koju je napravio zajedno sa Čarobnim animatorima.

Povodom tog uspjeha za domaće medije se prisjetio kako je izgledao njegov nastup na svadbi sina izbornika Zlatka Dalića.





I dalje je najtraženiji za svadbe

“Ma bilo je odlično, fenomenalno. Ekipa brutalna, zezancija, kultura, odlično imanje. Krušku iz Latina dugo nisam vidio, on je odsvirao prvi ples i par pjesama pa Mate Grgat. Baš je bio spoj svega. I izbornik nam je plesao iako je bio umoran,” opisao je Jole za In Magazin.

Popularno zvan ‘kralj zabave’, Jole je već godinama jedan od najtraženijih izvođača za svadbene proslave. Kaže kako su se njegovi kolege donedavno na to zgražali, a u posljednjih nekoliko godina sve više ih je također zaplovilo tim vodama.

“To je stvarno fenomen”

Za scenarij spomenutog spota zaslužna je njegova supruga Ana, s kojom je u braku već 17 godina. Priznao je kako ona i njihova djeca idu na jedan od koncerata Aleksandre Prijović, koju je tom prilikom i prokomentirao.









“Poanta je da cura po meni radi odlične pjesme, odličnu produkciju u tom žanru i odlično pjeva. I mislim da je onako jedna normalna, pristojna osoba. Evo, ne znam sve se to nekako spojilo, ali bez obzira na to sve ako bude i peta arena puna, to je nekih 80-90 tisuća ljudi. To je stvarno fenomen i evo, ja joj mogu samo ovim putem čestitati od srca,” rekao je Jole.

Ovaj 52-godišnji pjevač pred sobom ima dosta pun raspored. Za nekoliko dana sa obitelji putuje u Rim nakon čega se sprema za veliku turneju po Kanadi, što mu neće biti prvi put da je odradio niz prekooceanskih nastupa.