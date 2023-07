Johnny Depp razočarao fanove, nije se pojavio na pozornici: Razlog je zabrinjavajuć

Holivudska megazvijezda Johnny Depp i dalje plijeni pažnju javnosti. Donedavno je punio medijske stupce sudskom prepirkom sa svojom bivšom suprugom Amber Heard, koja ga je optužila za razne oblike zlostavljanja.

Ovih dana malo više se posvetio svojoj glazbenoj karijeri. Mnogi vjerojatno nisu svjesni, no ovaj američki glumac već više od desetljeća je član supergrupe ‘Hollywood Vampires‘, koja je nedavno trebala održati koncertni spektakl u Budimpešti. Koncert je, nažalost, u zadnji tren otkazan – a razlog tome je zabrinuo mnoge.

Naime, kako prenosi Marca, Depp je pronađen bez svijesti u svojoj hotelskoj sobi u Budimpešti te je bila potrebna liječnička intervencija. Mnogi mediji prenose kako se glumac onesvijestio radi prevelikog uzbuđenja.

No sudeći prema fotografijama koje su se proširile društvenim mrežama, Johnny je otprilike sat vremena prije koncerta viđen kako na ulici konzumira alkohol. “Vjerojatno se opet onesvijestio,” napisala je jedna tviterašica.

Here’s Johnny Depp drinking an hour before cancelling his concert due to “unforeseen circumstances”. He likely passed out again 🥴 pic.twitter.com/tp9QQ4odRB









— chateau bunny ❄️ (@cocainecross) July 18, 2023