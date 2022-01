‘JEZIVO JE TO’, OGLASIO SE PJEVAČ IZ KLUBA GOTIK! Komentirao Mateja i ekipu iz Splita: ‘Vidio sam i snimke koje su objavljene, nemam riječi’

Autor: N.K

Popularni srpski pjevač Slobodan Veljković Coby nastupao je u klubu Gotik u noći kada je nestao Matej Periš. Matej je posljednji put viđen upravo u Gotiku, a Coby se danas oglasio za srpske medije.

“Bila je super atmosfera, ali zaista ništa nisam primijetio. Nikakva frka nije bila, baš ništa nisam primijetio. Nisam vidio to društvo, bio sam u jednom mjestu i to je to. Ništa nije bilo čudno, odradio sam nastup, bio je kao i svaki drugi”, rekao je Coby za 24sedam i dodao da je jako potresen zbog ovog slučaja.

“Malo mi je teško pričati o svemu tome, sve to mi je strašno. Vidio sam i snimke koje su objavljene, nemam riječi. Jezivo je to, i tim roditeljima… Ne znam što bih rekao”, izjavio je pjevač.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Slobodan Veljkovic (@cobi.v)