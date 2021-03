JEZIVI STAKLER NINE BADRIĆ NA SUDU: ‘S njom sam imao velike zamisli, ona je moja nit vodilja’

Autor: T.Š.

Gotovo identičnu situaciju godinu prije nje imala je Jelena Rozga, dok jedna od naših najvećih regionalnih pjevačkih zvijezda Nina Badrić nije odlučila reagirati na višegodišnje uznemiravanje jednog muškarca zbog kojeg je proživljavala pravu dramu.

Iliju M. (57), umirovljenog vozača s Bukovca, tereti se za nametljivo ponašanje, a pjevačicu je pratio po Braču i Hvaru, dok je još jezivije to što ga je pjevačica uspjela i fotografirati u blizini svojeg doma.

Na njezinim koncertima bio je uvijek u prvim redovima, a zbog svega u srijedu je sjeo na optuženičku klupu Općinskoga kaznenog suda u Zagrebu. Tužiteljstvo za fana popularne pjevačice traži osam mjeseci zatvora uvjetno na tri godine, doznaje Jutarnji.

Priznao je tijelima progona da mu se Nina Badrić sviđa kao glazbenica, ali i da je sve jedan veliki nesporazum, misleći pritom na činjenicu da joj se ukazivao pod prozorima stanova i hotela od Zagreba, preko Brača, do Hvara, a pratio ju je i po trgovinama.

“Poslao sam dopis u njezin sandučić u kojem sam tražio od nje da se odredi. Tražio sam odgovore, a nisam ih dobio. Nisam joj narušavao intimu, a ona je pogodila o kome se radi. U Jelsu odlazim već sedam godina, a Ninu pune tri tamo nisam vidio niti sam joj u Jelsi prilazio, a kamoli ju do tamo slijedio. Ali tada se u meni rodila ideja. Samo sam joj htio dati ruže.









Napominjem da sam je puno puta na društvenim mrežama branio u svojim komentarima i svaka moja riječ je išla njoj u korist. Sve što sam u životu napisao, napisao sam za Ninu. Sjećam se i da sam jednom objavio na njezinoj stranici pjesmu koju je ona pohvalila pa sam se malo na nju zakačio jer si u tom smislu odgovaramo.

Nakon toga njezinu stranicu više nisam mogao vidjeti”, branio se Ilija M.

Što se tiče “obitavanja” oko njenog doma, pravdao se kako je to od ranije bila njegova ruta kretanja te da ništa neprikladno nije napravio.









“Jednom mi je otvorila vrata. Čekao sam je i vidio da je to ona. Ponudio sam joj neke svoje radove, na što mi je odgovorila da ona sama piše pjesme. Ja sam samo htio da ona vidi moj rad jer mi je draga i kao žena i kao glazbenica. S njom sam imao velike zamisli, bez obzira na to bi li to bilo kroz muško-ženski odnos ili onaj profesionalni”, kazao je Ilija, pa nastavio:

“I u sandučić sam joj poslao jednu pjesmu koja govori o njoj i da sam zamislio nešto više. Slao sam joj svašta u kaslić, ali ne znam je li to pročitala. Bilo bi mi drago da konačno sazna što mislim o njoj i mislim da netko tko je zaljubljen u nju možda stopira moje poruke“, uvjerava dalje Ilija M.

Nina pak o njegovom dolasku na vrata ima potpuno drugačiji dojam.

“Prije dvije godine mi je pozvonio na vrata stana u Zagrebu. Šokiralo me to. Donio mi je neke pjesme, ali se ne sjećam je li išta posebno govorio. Samo je u mene zurio. To me izrazito prestrašilo, osobito jer sam ga prepoznala s koncerata. Rekla sam mu da s njim ne želim nikakav kontakt, da mi prestane nositi pjesme i pisati mi te da mi više ne dolazi jer da ću ga prijaviti policiji”, kazala je Nina, pa dodala:









“Pogledala sam njegov profil na Facebooku. Bio je prepun mojih slika i pjesama. Jezivo. Kulminacija je bila u srpnju i kolovozu 2020. kad sam ga vidjela na zidiću u Jelsi preko puta moje kuće. Ništa nije puno govorio, već je samo zurio u mene staklenim pogledom”, ispričala je potresno svjedočanstvo pjevačica.

“Svidio mi se njezin osmijeh. Ona je moja nit vodilja u životu. Istina, bio sam na njezinim koncertima barem 20-ak puta. Bio sam i ispred njezine kuće zato što nisam svaki put mogao otići na drugu stranu ceste.

Za vrijeme zabrana zbog korone autobus nije vozio, a pokraj njezine kuće sam išao po Veronika mlijeko u Konzum, a to mlijeko i inače pijem”, zaključio je muškarac koji i dalje očekuje, kako kaže, Ninin odgovor.

Na snazi su do daljnjega mjere opreza, točnije Ilija M. joj se ne smije približiti na 200 metara, a na istoj distanci najmanje mora biti i od njezina doma.