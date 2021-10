JEZIVA FOTOGRAFIJA SNIMLJENA PAR SEKUNDI PRIJE SMRTI! Samo nekoliko trenutaka kasnije, Baldwin je slučajno ubio snimateljicu!

Autor: Š. P.

Na društvenim mrežama objavljena je fotografija snimljena samo nekoliko trenutaka prije nego što je glumac Alec Baldwin pucnjevima iz pištolja na snimanju filma “Rust” usmrtio snimateljicu Halynu Hutchins te ranio redatelja Joela Souzu.

Objavio ju je Serge Svetnoy koji je na setu bio angažiran kao električar. Prikazuje točno ono što je kasnije, nakon tragedije, opisano u policijskom izvješću – na setu u dvorani crkve nekoliko sudionika snimanja se priprema za scenu pucnjave. Na fotografiji se vidi ubijena snimateljica, kao i Baldwin oko kojeg kruži kamera.

Osim fotografije, Svetnoy je na Facebooku objavio i svoje viđenje strašne tragedije zbog koje je snimanje filma odgođeno do daljnjeg – možda čak i u potpunosti otkazano.

“Ovo je moje viđenje ‘Rust’ tragedije. Primio sam stotine poziva, poruka, pisama s riječima potpore i sućuti otkako je Halyna Hutchins stradala i jako sam zahvalan svima. Da, poznavao sam Halynu”, napisao je Svetnoy.

“Radio sam s njom na svim njezinim filmovima. Nekad smo dijelili hranu i vodu. Gorjeli smo na suncu, smrzavali se na snijegu zbog snimanja. Brinuli smo jedno o drugome. Da, mogu sa stopostotnom sigurnosti reći da mi je bila prijateljica “, dodao je.

“Stajao sam pored Halyne tijekom smrtonosne pucnjave koja joj je oduzela život i ozlijedila redatelja Joela Souzu. Držao sam je u rukama dok je umirala. Njezina krv je bila na mojim rukama. Hoću reći svoje mišljenje zašto se to dogodilo. Mislim da imam to pravo. To je posljedica nemara i neprofesionalizma. Nemara osobe koja je trebala pregledati oružje na setu i nije to učinila, osobe koja je trebala reći da je pištolj napunjen i nije to učinila, osobe koja je trebala provjeriti oružje prije nego što ga je donijela na snimanje i nije to napravila. Smrt ljudskog bića je posljedica toga!”, istaknuo je Svetnoy.

“Siguran sam da smo imali profesionalce u svim područjima, no ne u onom odgovornom za oružje. Nema šanse da bi 24-godišnja žena mogla biti profesionalna s oružjem”, ustvrdio je, prozivajući pritom Hannah Gutierrez, djevojku koja je na snimanju bila zadužena za oružje, a koja je, prema mišljenju mnogih, bila potpuno neiskusna za tako odgovoran i opasan posao.