JESU LI TONI I STANKICA JOŠ UVIJEK ZAJEDNO? ‘Gospodin Savršeni’ napokon otkrio je li njihova romansa preživjela

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

U posljednjoj epizodi treće sezone showa ‘Gospodin Savršeni’ voditeljica Antonija Blaće pozvala je Tonija Šćulca i sve djevojke kako bi s vremenskim odmakom pretresli cijelu treću sezonu i odgovorili na goruće pitanje – jesu li Toni i Stankica zajedno.

Otvorila je i neke stare rane, izvukla emocije i dobila odgovore na dosad neizrečena pitanja. Iako su mnoge djevojke dobile priliku da prezentiraju svoju stranu priče i viđenje showa, najviše pažnje privukle su polufinalistice i finalistice – Amra, Danijela, Karolina i Stankica, koje su s Tonijem proživjele najintenzivnije trenutke.

“Moje su emocije prema Toniju bile iskrene. Nije mi svejedno sad kad sjedim ovdje. Imam jako lijepe osjećaje i uspomene s tim čovjekom i to mi nitko ne može oduzeti. Voljela bih da ostanemo prijatelji jer mi je žao izgubiti ga kao osobu, iako ga nemam kao muškarca”, iskrena je bila Amra, a onda je na razgovor kod Antonije stigla Danijela.





“Toni je bio više nego korektan. On je kulturan, visoko obrazovan, ima dobro tijelo, ali malo se osušio, valjda smo ga previše istresirale… Ali znala sam da on kao tip muškarca i život kakav on vodi, ne ide uz mene”, priznala je Danijela što je shvatila tijekom nekoliko mjeseci života izvan vile. A onda je u studio ušetao on, Gospodin Savršeni, profesor i znanstvenik Toni Šćulac.

“I dalje mi nije ravnodušno ušetati pored ovoliko prekrasnih djevojaka, posebno kad sam ih sve upoznao i kad sam vidio koliko su to kvalitetne cure. Mogu reći da mi je ovo bilo jako lijepo i pozitivno životno iskustvo”, rekao je na početku Toni, a onda je došao red da se riješi prvi misterij – njegov odnos s Karolinom.

‘Mislim da je mogu mirno pogledati’

“Sve što se događalo između nas bilo je iskreno. Karolina je kvalitetna osoba, predivna djevojka, ali ja sam u tom trenutku bio siguran da to nije to. I u ovom trenutku, koliko god je čudna situacija, mislim da je mogu mirno pogledati i reći da mi je bilo prelijepo i iskreno sve što smo proživjeli, ali da nam ta priča jednostavno nije bila suđena”, otkrio je Splićanin te tako odgovorio svima koji su se pitali zašto upravo ona nije njegova odabranica.

S druge strane, Karolina shvaća njegove osjećaje, no ne skriva kako je bila iznenađena konačnom odlukom. “Pri kraju smo shvatili da se nije baš sve poklopilo, iako sam u tom trenutku bila iznenađena i nisam sebi htjela to priznati. Možda je sve to u showu bila velika bajka i možda vani ne bi tako dobro funkcionirali kako smo zamislili”, započela je Karolina pa priznala da je u showu bila hladnija nego što je mislila.

“Sad kad se gledam, vidim da sam dosta ukočena i doma mi to često govore, ali nisam nikad shvatila o čemu pričaju. Nisam se opustila i nisam mu dala sve što sam mogla, ali jednostavno to nisam znala u tom trenutku… Žao mi je kad razmislim, ali nisam mogla protiv sebe”, rekla je.

Nakon Karolininih riječi Toni je priznao da je u showu zaista bio zaljubljen u Karolinu, no njegovo je srce ipak pripadalo Stankici. A onda je Antonija postavila goruće pitanje koje sve zanima: “Jeste li ti i tvoja odabranica još uvijek zajedno?“.









‘Jedini Dalmatinac koji je cijeli godišnji odmor proveo u Banja Luci’

“Mogu ti samo reći kako sam u ovom trenutku jako sretan muškarac. Stankica i ja smo zajedno i stvarno mogu reći da uživam u tome”, odgovorio je sretno Toni, a onda mu se u studiju pridružila Stankica.

“Mislim da je on jedini Dalmatinac koji je cijeli godišnji odmor proveo u Banja Luci“, izjavila je Stankica na početku pa otkrila kako je izgledala njihova veza nakon finala: “U startu smo ušli kao u pravu vezu gdje ima trzavica i rasprava, a onda smo u jednom trenutku shvatili da su nam super naše mane i da ih prihvaćamo. Ovo može potrajati 3 mjeseca, 3 godine ili 33 godine, ali toliko smo sretni zajedno da ni nijedan vikend od showa nismo proveli odvojeno!“.

Toni je pred svima priznao kako se njihova iskra zapalila već na crvenom tepihu kad ju je prvi put ugledao, a mnoge djevojke krenule su komentirati njihov odnos pa je Toni zaključio: “Smiješno mi je jer kao znanstvenik često nailazim na teorije zavjere i znam da se ljude koji smatraju da je Zemlja ravna ploča, nažalost, nikako ne može uvjeriti i da nema smisla upuštati se u to. Poštujem i cijenim sve djevojke, ali nemam namjeru dokazivati curama da je moj odnos sa Stankicom stvaran”.









Bez obzira na sve osjećaje koji su se pojavili tijekom sezone, djevojke su se složile kako Toni jedini može znati što je za njega najbolje, a on je treću sezonu ‘Gospodina Savršenog’ zaključio riječima: „Presretan sam, pronašao sam ono po što sam došao!”.