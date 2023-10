Jesu li Ličanke najljepše Hrvatice? Miss Hrvatske je iz Perušića, a na izbor Miss Svijeta ide Gospićanka

Da ima svjetski poznatih Ličana, najveći je dokaz Nikola Tesla, koji je promijenio svijet iz malenog ličkog sela Smiljana. Međutim, ove godine se pokazalo da Lika ima i talentiranih, pametnih i lijepih djevojaka.

Među njima su se našle Andreja Erjavec i Lucija Begić, jedna je Miss Hrvatske iz Perušića, a druga putuje u Indiju na izbor za Miss Svijeta iz Gospića.





Andreja Erjavec

Titulu Miss Universe Hrvatske 23 godišnja je Andrea Erjavec iz Perušića, studentica razredne nastave na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Inače, ova misica ne krije da je odrasla u Lici: “Vrlo sam sretna što imam priliku promovirati Liku koja je za mene jedan od najljepših dijelova Hrvatske. Naglasila bih prirodnu ljepotu Like poput Nacionalnog parka Sjeverni Velebit i Plitvičkih jezera kao i Grabovaču u Perušiću.

Pričala bih o gastronomiji i kulturi Like te o turizmu koji se sve više razvija. Smatram da će Lika jednog dana buknuti te da će se ljudi vratiti ili će se novi doseliti. Unazad 10 godina pa do sada se već vidi promjena, možda ne velika, ali tihi pomak je zapravo onaj najbučniji. Ličani nikad nisu odustali od Like pa tako svake godine imaju neke nove ideje te one izvedive i ostvare”, otkrila je Erjavec za Razvojni.hr.

Andreja Erjavec (@andrea_erjavec)









Lucija Begić

Proteklih mjeseci svi su čitali vijesti o županijskim misicama koje će se natjecati za Miss Hrvatske krajem studenoga ove godine, a onda je iz direkcije priopćeno da će hrvatska predstavnica biti Lucija Begić, Miss Zagreba, koja je, inače, odrasla u Gospiću.

Naime, Lucija ni u jednoj svojoj objavi nije otkrila da je rođena Gospićanka i Ličanka, već se diči titulom Miss Zagreba. No, u svojoj je zahvali ipak spomenula Ličko-senjsku županiju, koja je ipak sudjelovala u njenim pripremama za finale Miss Svijeta.

"Ovim se putem želim zahvaliti svima koji su sudjelovali u mojim pripremama za finale Miss Svijeta, Studiju Marcela, Profokusu, Alduku, Županiji Ličko-senjskoj, Turističkoj zajednici Ličko-senjske županije. Iznimno sam sretna što je baš meni pripala čast predstavljati Hrvatsku i nastojati ću opravdati povjerenje Direkcije", kazala je.









Inače, ova 23- godišnjakinja živi u Zagrebu gdje studira kondicijsku pripremu sportaša na Kineziološkom fakultetu. Osim sa sportašima, voli raditi i s rekreativcima. Posebno je ponosna na činjenicu da pomaže osobama s tjelesnim oštećenjima u unaprijeđenju njihove kvalitete života tjelovježbom.