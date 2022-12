JESU LI GNOMOVI PRIKLADAN BOŽIĆNI UKRAS? Lome se koplja, neki pitaju: Gdje su nestale jaslice s Isusom? Evo što kaže svećenik

Posljednjih godine među božićnim dekoracijama popularni su nordijski patuljci ili gnomovi, koji tradicionalno potječu iz Švedske.

Spominju se u 16. stoljeću, nastali su kao dio skandinavskog folklora, a njihova ‘funkcija’ je bila zaštita djece i životinja na farmi od nesreće i zla, osobito noću, kao i donošenje sreće obitelji.

Pretpostavka je da ih je kreirala mašta, kako bi se ljudi osjećali manje usamljenima tijekom dugih i hladnih zimskih dana. Nisu samo gnomovi božićni hit, tu je i Orašar koji je također već godinama među omiljenim božićnim motivima u Hrvatskoj.





Mišljenja su podijeljena, neki ove ukrase smatraju lijepim i simpatičnim, a neki im se snažno protive i pitaju se: Što je s Isusom i jaslicama?

“U našem društvu zadnjih godina je vidljivo da se pojavljuju novi elementi koji do sada nisu bili prisutni niti u tradiciji, niti u suvremenoj kulturi. Tako i pojava Halloweena koji se obilježava u vremenu proslava blagdana Svih svetih i Dušnog dana, kao i obilježavanje Božića ukrašavanjem i pojavom likova poput patuljaka, gnomova, orašara i sličnih.

Primjetno je da oni na neki način pokušavaju nadomjestiti elemente tradicijske kulture koja je obilježavala ova vremena, dakle vrijeme Svih svetih, došašća i božićnog vremena. No, prirodno je da stare elemente zamjenjuju novi, tako je bilo početkom 20. stoljeća i s običajem kićenja bora, koji je u Hrvatsku došao preko Austro-Ugarske.

Danas kuglice na boru simboliziraju plodove. Crkva je to blagonaklono gledala jer je povezala taj običaj s Božićem. Novi kulturološki elementi kao što su slavljenje Halloweena i pojava patuljaka, gnomova i orašara u došašću i božićnom vremenu imaju porijeklo u mitologiji zapadne Europe. Ti elementi sami po sebi nisu loši, ako bismo ih mogli ukomponirati u hrvatsko društvo i kulturu. Međutim, treba gledati šire.









Orašari, gnomovi i patuljci se nameću kao nadomjestak za jaslice. U tom smislu to nije dobro. Zato s tim ukrasima treba oprezno, jer bit Božića je rođenje Isusa Krista, a ne u gnomovima ili patuljcima ili orašarima ili kićenju bora. Nije to loše ako ne zamjenjuje događaj proslave otajstva Isusa Krista, koji je zapravo temelj tog elementa proslave Božića. Ako imamo Božić bez Isusa Krista, tj. bez Boga, onda bi to bila proslava rođendana bez slavljenika” , komentirao je don Ante Žderić.