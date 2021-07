JESU LI FANOVI POVJEROVALI NIVES? Pratite žestok obračun na Instagramu: ‘Malo*urca*i kompleksaš skriven iza retardiranog nadimka’

Nives Celzijus našla se na udaru brojnih ‘ekran kritičara’, to su oni koji ‘scrollaju’ po društvenim mrežama i izbacuju ružne komentare kako im se ‘ćefne’, jer je jedan medij objavio njene nefotošopirane fotografije koje je snimio anoniman muškarac na plaži u Tisnom.

Kako bi pokazala da fotografije koje su objavljene ne prikazuju stvarno stanje, Nives je snimila cijelu seriju videa na kojima je izbliza pokazala svoje tijelo, koje je snimao njen prijatelj i radijski voditelj Dalibor Petko. No, jesu li njeni fanovi povjerovali i kako su uopće komentirali cijelu situaciju?

Naime, oni koji doista prate na društvenim mrežama Nives mogli su više puta vidjeti da nije skrivala svoje ‘nesavršenosti’ te se više puta fotografirala i snimala bez filtera i uljepšavanja. Mogli smo tako vidjeti da se i lijepa Nives budi s podočnjacima, da ima popucale kapirale, da ima celulit,… i ništa zapravo novo nismo vidjeli na nedavno objavljenim ‘paparazzo iz žbunja’ fotografijama, koje su ju zapravo zbog kuta i igre svjetla i sjene prikazale u izdanju koje joj ne laska.

No, fanovi su fanovi i njihova bi u ovom slučaju bila zadnja, a kako se čini, pravi fanovi to i ostaju. “Di je taj celulit? Izgleda predivno i prirodno”, “Ma daj, ne opterećuj se jer nemaš čime… vrhunska si žena i po'”, “nastradala bi ko sladoled”, “savršena”, “kraljice”, “Ma Nives ti si jedna lijepa, zgodna a nadasve pametna žena. Ne obaziri se na komentare iskompleksiranih osoba”, komentiraju fanovi nakon nove serije Nivesinih videa i fotografija na kojima pjevačica vježba.

Mnogi koji aktivno vježbaju priznaju da sami ne mogu učiniti ono što može ona, a oni koji ju bolje poznaju, poput poduzetnice Snježan Mehun, navode i da znaju koliko je truda i znoja prolila radi svog izgleda.

Ipak, našlo se i onih koji su, uglavnom ne pod pravim imenom i prezimenom, nastavili s kritikama i uvredama na njen račun, a neki su doista u tome prešli granicu. No, Nives se odlučila obračunati s ‘hetjerima’, iako su, možete se sami uvjeriti, bili u manjini.

“Daj dobro je ajde. Sad si našla promovirat neki body positivity jer su te jučer snimili kako izgledaš zapravo, bez photoshopa i savršenih kuteva fotografiranja. Ništa ne radiš u životu, odmaraš i ležiš po cijeli dan a i dalje izgledaš kao neka baba, a imaš 40god. Mene bi bilo sram da sam na tvoj mjestu,a vjerovatno je i tebe. Sigurno si jučer negdje cmizdrila pa sad izbacuješ tonu slika da te napaljeni klošari u komenatarima bar malo oraspolože!” napisao je nepoznat netko s nickom ‘crofit’.

“Malo*urcati kompleksaš skriven iza retardiranog nadimka, nuff said”, uključio se jedan Nivesin fan u raspravu, a drugi pratitelj je, između ostalog, odgovorio:









“Mene više muči koji smo mi Hrvati debili kad vam je Nives Celzius tu neki uzor i ideal. Jeste ponosni na vaše ćerkice koje se imaju i koje će se imat na šta i na koga ugledat, na je*enu Nives i takve ko ona kojoj je karijera krenila na “cesti” pa je stigla do nogometne svlačionice i evo sad je tu di je… Širi ljubav i priča o životu.. Smiješno …”

“Da nisi toliko isfrustriran i da si zaista obratio pažnju na moj profil primijetio bi da se #bodypositivity provlači jako dugo. Primjetio bi fotke s celulitom, storije bez šminke i filtera gdje ukazujem na svoje kapilarice, povremeno podočnjake . No ti to ništa nisi imao vremena jer si bio usredotočen na vrijeđanje moje maloljetne djece koju ne poznaješ. Ne znam iz kojih razloga i motiva. Šejmanje djece na osnovu izgleda je posebna kategorija jada i odvratnosti duha i pod hitno se oslobađaj toga. No, ova baba te ipak voli i nada se kako ćeš i ti jednom shvatiti koliko je ljubav opojnija , sretnija i spokojnija od mržnje, jer ljudima poput tebe samo fali malo ljubavi”, odgovorila je ‘crofitovcu’ Nives. Iako nije vidljivo što joj je pisao za njenu djecu, očito je s razlogom ostavila ovakav odgovor.

Jedino čime je Nives mogla ražalostit fanove je činjenica da je spomenula dečka i time potpuno otklonila svaku sumnju da je možda slobodna. Ipak, više od tugovanja, pratitelji su ju počeli moliti da konačno objavi njegovu fotografiju. Hoće li Nives uslišiti te molbe ostaje za vidjeti.