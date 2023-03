JESTE POGODILI TKO JE DINO? Otkrivena je prva maska u novoj sezoni: Detektivi nisu bili uspješni!

Autor: Dnevno.hr/K. V.

U subotu navečer je počela nova sezona Masked Singera, u kojoj smo upoznali prvih šest maski. Iza njih mogli bi biti vrhunski glumci, olimpijski pobjednici, renomirani glazbenici, pjesnici… Bilo tko iz hrvatske javnosti. Svi se oni trude što dulje zadržati svoj identitet skrivenim, i to sve zbog Masked Singer trofeja, koji će u finalu osvojiti pobjednička maska!

Veliku ulogu u svemu tome ima panel detektiva – Antonija Blaće, Nives Celzijus, Saša Lozar i Borko Perić. No, večeras se nitko nije iskazao pri otkrivanju prve maske!

Prva se predstavila Flamingica s pjesmom “Let’s Get Loud”. Antonija i Nives smatraju da je to Maja Šuput, a Saša da je to Marija Husar. Stigla je potom Banana s pjesmom “Totalno sam lud”, a Saša Lozar bio je uvjeren da se iza maske krije Ivan Pernar.





Idući dvoboj odvio se između Mede i Leptirice. Medo se u predstavio s pjesmom Mladena Grdovića “Evo mene moji ljudi”. “To je Hrvoje Brlečić”, rekao je Borko. “Moj muž bolje pjeva”, nadovezala se Antonija i rekla kako je Medo zbunjujući lik. “Zvuči mi kao Zoran Šprajc”, rekla je. S njom se slaže Saša, a Nives je mislila da je to Tom Gretić.









Za Leptiricu su prijedlozi bili Vlatka Pokos, Tatjana Jurić, Alka Vuica i Nika Antolos.

Stigao je i Dino s pjesmom Zdravka Čolića “Pusti, pusti modu”. “Da je crni dinosaur bio bih ziher, ali mislim da je to Mirela Holy”, rekao je Saša. Blaće je mislila da je Dino njezina kuma Janica Kostelić, a Borko da se radi o Željki Klemenčić.

Preslatko Čudnovište izvelo je pjesmu legendarnog Elvisa “Can’t Help Falling in Love”. “Ima isti glas kao Elvis”, rekli su detektivi. Nives je bila uvjerena kako je Čudnovište Luka Bulić, Antonija da je to Ivan Šarić, Borko je bio uvjeren da je Tolja, a Saša da je Stojan Matavulj.

Nakon drugog kruga nastupa poraženih u dvoboju i novog kruga glasovanja, odlučeno je da svoju masku mora otkriti Dino. Ispod maske krila Nika Fleiss! “Nastup ti je bio genijalan”, rekao je Saša. “Znam da nisam vokalni tip, ali volim plesati”, rekla je Nika.