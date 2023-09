Jeste li uočili grešku u pjesmi ‘Bolje biti pijan nego star’? Ni sam pjevač nije primijetio lapsus

Autor: I.D.

Hit “Bolje biti pijan nego star” Plavog orkestra jedna je od najpjevanijih pjesama u regiji, brojne generacije provele su divne trenutke uz melodične taktove i glas Saše Lošića. Unatoč tome što je prošlo više od 30 godina od njenog objavljivanja, mnogi do danas nisu uočili kontradikciju u tekstu ove pjesme.

Loša je sam priznao grešku

Sam Saša Lošić je prije nekoliko godina priznao da je napravio grešku, koju ni on nije primijetio godinama.

Naime, na samom početku pjesme stihovi glase: “Žao mi je što smo bili samo dobri drugovi“.





U refrenu je, međutim, potpuno drugačija situacija i Loša pjeva: „Vino ne zna da smo nekad bili sretni par“.

Loša je jednom prilikom ispričao da je bio pijan dok je u mladosti pisao ovu pjesmu: “Pjevam je 25 godina i nikada nisam to primijetio. Pola pjesme je potpuno iracionalno.”

“Nastala je nakon ljubavnog poraza, jedna djevojka me htjela ošišati, to je bio povod da se vidimo. Tada je rekla: ‘Čekaj me na tramvajskoj stanici pored gimnazije.’ Ali nije se pojavila”, ispričao je Loša u jednoj TV emisiji.

“Otišao sam u jedan kafić i kažu mi da smo se tad baš napili, ja se toga ne sjećam, ali su mi govorili da sam često podizao čašu piva i govorio: ‘Bolje biti pijan nego star.’ Ostalo mi je to negdje u podsvijesti da bi to bio baš dobar refren”, dodao je.









Ovaj hit je bio zabranjen

Zanimljivo je da je ovaj hit Plavog orkestra iz 1985. privremeno bio zabranjen za emitiranje zbog negativnih reakcija umirovljenika iz Novog Sada koji su se osjećali uvrijeđeno.

Situacija je eskalirala do te mjere da je Savez umirovljenika iz Novog Sada pokrenuo kampanju za zabranu aktivnosti Plavog orkestra, sve zbog ove pjesme. Slučaj je stigao čak i do javnog tužitelja, a emitiranje pjesme je bilo zabranjeno.