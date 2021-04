Jeste li spremni za najiščekivaniju filmsku noć u godini? Hoće li ‘Quo vadis, Aida?’ odnijeti kući svoj zlatni kipić?

Pred nama je 93. po redu dodjela prestižne filmske nagrade Oscar , a koja će zbog pandemije biti održana u dosad neviđenom izdanju, no ono što sve zanima je tko će otići kući sa zlatnim kipićem u rukama.

Od dodjele najprestižnije filmske nagrade Oscar, koju dodjeljuje američka Akademija filmskih umjetnosti i znanosti, filmoljupce još malo dijeli od najiščekivanije večeri u godini i to u izdanju kakvog nikad do sad nije bilo, no prema riječima organizatora očekuje nas dosad neviđen spektakl.

Neviđeni spektaklt u doba pandemije

Naime, zbog pandemije ove će godine štošta biti drugačije, od samog prijenosa uživo, broja uzvanika koji će pred kamerama biti bez zaštitnih maski, ali kada se one ugase, morat će ih staviti na lice, holivudski moguli neće biti prisutni, govori će biti duži nego inače, a sama dodjela bit će održana na dvije lokacije.

Detalji su curili niz kapaljku ali jedan od producenata Steven Soderbergh između ostalog je Prijenos će trajati tri sata, a jedan od producenata Steve Soderbergh opisuje ga filmskim, a otkrio je i da će ga začiniti najveće filmske zvijezde poput Brada Pitta, Harrisona Forda i Halle Berry, koji će “glumiti sebe” ili barem neku od svojih filmskih verzija.

Filmskoj noći će se pridružiti i Don Cheadle, Renee Zellweger, Regina King, Joaquin Phoenix, Rita Moreno, Laura Dern te Zendaya.

POPIS SVIH NOMINIRANIH

Najbolji film:

“Judas and the Black Messiah”

“Mank”

“Minari”

“Sound of Metal”

“The Father”

“The Trial of the Chicago 7”

Najbolji glumac:

Anthony Hopkins

Chadwick Boseman

Gary Oldman

Riz Ahmed

Steven Yeun

Najbolja glumica:

Viola Davis

Andra Day

Vanessa Kirby

Frances McDormand

Carey Mulligan

Najbolji sporedni glumac:

Daniel Kaluuya

LaKeith Stanfield

Leslie Odom Jr.

Paul Raci

Sacha Baron Cohen

Najbolja sporedna glumica:

Maria Bakalova

Glen Close

Olivia Colman

Amanda Seyfried

Yuh-Jung Youn

Najbolji redatelj/ica:

Chloé Zhao

David Fincher

Emerald Fennell

Lee Isaac Chung

Thomas Vinterberg

Najbolji strani film:

“Colectiv”

“Drunk”

“Quo vadis, Aida?”

“Shaonian de ni”

“The Man Who Sold His Skin”

Najbolji kostim:

“Emma”- Alexandra Bryne

“Ma Rainey’s Black Bottom” – Ann Roth

“Mank” – Trish Sommerville

“Mulan” – Bina Daigeler

Najbolja originalna pjesma:

“Da 5 Bloods”

“Mank”

“Minari”

“News of the World”

“Soul”

Najbolji originalni scenarij:

“Promising Young Woman”

“Judas and the Black Messiah”

“Minari”

“Sound of Metal”

“The Trial of the Chicago 7”

Najbolji adaptirani scenarij:

“Borat Subsequent Moviefilm”

“Nomadland”

“One Night in Miami”

“The Father”

“The White Tiger”

Najbolja fotografija:

“Judas and the Black Messiah”

“Mank”

“Nomadland”

“News of the World”

“The Trial of the Chicago 7”

Najbolja montaža:

“Promising Young Woman”

“Nomadland”

“Sound of Metal”

“The Father”

“The Trial of the Chicago 7”

Najbolja scenografija:

“Ma Rainey’s Black Bottom”

“Mank”

“News of the World”

“Tenet”

“The Father”

Najbolji zvuk:

“Soul”

“Greyhound”

“Mank”

“News of the World”

“Sound of Metal”

Najbolja šminka i frizura:

“Emma”

“Hillbilly Elegy”

“Ma Rainey’s Black Bottom”

“Mank”

“Pinokio”

Najbolja originalna pjesma:

“Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”

“Judas and the Black Messiah”

“La vita davanti a sé”

“One Night in Miami”

“The Trial of the Chicago 7”

Najbolji vizualni efekti

“Love and Monsters”

“Mulan”

“Tenet”

“The Midnight Sky”

“The One and Only Ivan”

Najbolji dokumentarni film:

“Colectiv”

“Crip Camp”

“El agente topo”

“My Octopus Teacher”

“Time”

Najbolji kratkometražni dokumentarni film:

“A Concerto Is a Conversation”

“A Love Song for Latasha”

“Colette”

“Do Not Split”

“Hunger Ward”

Najbolji animirani film:

“A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon”

“Soul”

“Onward”

“Over the Moon”

“WolfWalkers”

Najbolji kratkometražni igrani film:

“Feeling Through”

“The Letter Room”

“The Present”

“Two Distant Strangers”

“White Eye”