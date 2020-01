JESTE LI JE UOPĆE PRIMJETILI? Svi ste gledali ‘Ko to tamo peva’, ali malo tko je uočio staricu u crnom. Evo što ona znači.

Autor: s.v.

Kultni film “Ko to tamo peva” srbijanskog scenariste Dušana Kovačevića, jedan je od onih koji se baš poput filmova “Maratonci trče počasni krug” ili “Balkanskog špijuna”, mogu gledati nebrojeno puta.

U svakom od njih gledatelji iznova nalaze pojedinosti i detalje koji su im prethodno promakli, no staricu u crnom iz filma “Ko to tamo peva”, mnogi do danas nisu uočili.

Cijeli film – šuti

Starica je, naime, u ovom filmskom remek djelu od samoga početka, pa sve do kraja… U filmu na nju nitko ne obraća pozornost, baš kao da je i nema, a ona sama cijelo vrijeme šuti sa istim, ravnodušnim izrazom lica.

Oni koji su je primjetili, pokušali su odgonetnuti njezino značenje, jer kod genijalnog scenariste Kovačevića ništa nije slučajno i apsolutno sve ima poruku.

Evo značenja

Što nam poručuje šutljiva starica, u knjizi je objasnio sam Dušan Kovačević:

“Baba u crnom predstavlja Srbiju koja je potpuno izolirana. Ona je analogija na stare ljude koje je njihova obitelj ostavila same u nekoj seoskoj zabiti. Oni tako životare, pomireni sa sudbinom i nimalo ih ne zanimaju događaji u zemlji i svijetu, već su stvorili vlastiti paradoks sjećanja, navika i melankolije”, objasnio je ovaj filmski genij.