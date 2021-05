JESTE LI IKAD PRIMIJETILI OVU GREŠKU? Nova nelogična scena pronađena u ‘Prijateljima’!

Ponovno okupljanje glumaca iz kultne serije “Prijatelji” po tko zna koji je put aktualiziralo njihove stare epizode. Dok mlađa generacija fore iz serije smatra zastarjelima, neki se bave traženjem grešaka i nelogičnosti, kojih u “Prijateljima”, ruku na srce, ima napretek.

Do većine “grešaka” došlo je u prebacivanju serije iz formata u kojem je snimljena (4:3) u format u kojem se danas emitira program (16:9). Neki dosad skriveni kutevi sada se u seriji jasno vide, pa su gledatelji tako nedavno u nekoliko scena primijetili da umjesto glavnih glumaca na popularnom kauču kafića Central Perk sjede njihovi dvojnici.

Nova nelogičnost pronađena je u pilot-epizodi premijerno emitiranoj 1994. godine. Popularna Phoebe, koju je utjelovila glumica Lisa Kudrow, priča s Rachel (Jennifer Aniston), da bi se nakon toga, doslovno iste sekunde, pojavila u drugom dijelu stana, kao dio reakcije na vlastitu šalu.

I never noticed the continuity error in the #Friends pilot that makes it look like Phoebe is reacting to herself (or Ursula is secretly there…) pic.twitter.com/2PMBFZTDEq

— Jarett Wieselman (@JarettSays) May 21, 2021