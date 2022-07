JESTE LI ČULI ZA ‘DOJKE DOKOLENKE’? Srpkinje otrkile ‘ljetne komplekse’, imaju ‘mini sistematski’ prije plaže: ‘Mogla bi da odem kući istog trena’

Autor: Dnevno.hr

Mnogi cijelu godinu priželjkuju ljeto kako bi konačno otišli s voljenim ljudima na more i barem nekoliko dana neometano uživali bez pomisli na posao i ostale probleme koje su ostavili kod kuće. No, prvim presvlačenjem u kupaći kostim u apartmanu za koji su mnogi štedjeli nekoliko mjeseci ukaže se zloglasni ‘ljetni demon’. Biće je to koje maltretira umove mnogih žena, a pojavljuje se kada se djevojka ili žena pogledaju u ogledalo prije odlaska na plažu i uoče određene nedostatke na svom tijelu, pogotovo one koje najčešće ne vidi nitko osim njih samih.

A ‘ljetni demon’ nije lokalna pojava, već se ukazuje ženama u apartmanima diljem svijeta. Novinarka portala Žena porazgovarala je s nekoliko Srpkinjama koje su otkrile što ih najviše muči na njihovom tzv. “ljetnom tijelu” i ne dozvoljava im da se u potpunosti opuste na plaži.

Jedan od najvećih problema je, naravno, salo.





” Uh, salce oko struka mi je ogroman problem. Čak i kad dovedem liniju skroz u red, tog šlaufa teško da mogu da se otarasim. I da, još jedna stvar – noćnu moru mi zadaje i to kako mi kosa izgleda kada se pokvasi”, otkrila je Aleksandra (28).

Isti problem ima i Željana (27).

“To salce mi takođe smeta, kao i onaj “donji” stomačić. Ne daj bože da popijem kafu na plaži ili pojedem neku mekiku, odmah se nadujem i raspoloženje mi toliko padne da bih mogla da odem kući istog trenutka”, priznala je ova 27-godišnjakinja.

Osim toga, Srpkinje s kojima je razgovarala problem vide i u dlakama. Nije dobro kad su urasle, a niti kada su dijelovi tijela svježe depilirani pa se ta područja upale i vidno su crvena.

“Stalno gledam da li su mi slučajno malo narasli brkovi, kako izgledaju dlake na licu, da li sam nešto propustila na nogama ili još gore – prstima… Ma sve je baš pakao, mislim da bih bila mirna tek kad bih otišla na kompletnu lasersku epilaciju”, rekla je Helena (26).

Ana (31) ima isti problem, ali mu je doskočila “malim sistematskim pregledom” prije odlaska na plažu.









“Uvek gledam da li sam se dobro izdepilirala. Takođe, nisam nešto obdarena i uvek se pitam da li su mi previše male grudi”, veli Ana (31).

Osim dlaka i sala, vječni je problem celulit.

“Ruke, Celulit, stomak (tj. višak kože od trudnoće), dojke dokolenke, butine i zadnjica koje su mi na spratove bukvalno… Strije mi nisu problem, kao ni ožiljak, na to sam nekako ponosna. A u kupaćem kada se pogledam u ogledalo izgledam kao ona balerina što se vozaš u krug na vašaru, tako sebe vidim…”, nabrojala je Emina (34).









Njenoj vršnjakinji posebno na živce idu madeži.

“Bubuljice mi idu na živce, kao i mladeži. Imam puno mladeža i to mi ceo život smeta, posebno kada sam bela kao sir”, nadovezala se Teodora.

Vera koja je sudjelovala u zanimljivoj anketi otkrila je da zbog svojih nesigurnosti bojkotira odlazak na more.

“Nemam nesigurnosti kada idem na plažu… jer zbog svojih nesigurnosti ne idem na plažu. Ali bez šale, izuzetno mi je teško da se odvažim da odem na kupanje negde, a da nije more gde generalno imam taj “baš me briga za sve” stav”, iskrena je 33-godišnjakinja.

No, Dragana fura posve drugačiji film – zdrav stav.

“Shvatila sam da iz svoje kože ne mogu izaći, te jedino što mogu da uradim je da se prihvatim takva kakva jesam, jer svake godine kada gledam slike od one prethodne mislim u sebi “bolje sam izgledala tada” i to je krug koji nema kraja. Prestala sam da se zagledam i ogledam, ako mi je udobno i prijatno sa mojim drugaricama, ne interesuje me ništa više. Žene, uživajte u letu i suncu, ne traje zauvek”, poručila je mudra 29-godišnjakinja.