JESTE LI ČULI ZA BOŽIĆNE BEĆARCE? ‘Hvaljen Isus i njegova majka, ovo nije neka nova cajka!

“Gabriele, ti anđele sveti,

Budi tiho Gospu mi ne smeti

Već joj reci u tišini blago

Da će rodit to djetešce malo

I u san se Josipov ti spusti

Da nam Josip Gospu ne otpusti”

Ili vam se možda više sviđaju ovi:

“Hvaljen Isus i njegova majka

Ovo nije neka nova cajka

Dosta mi je ludosti i bluda

Što se svira a i pjeva svuda”

Riječi su ovo bećaraca potpisanih od kantautora Marinka Grubešića, Hrvata iz Zenice koji je svoj životni put pronašao na Sjeveru Europe, u Švedskoj.

Prema onome što se može iščitati u bespućima interneta, Grubešić prvi je čovjek koji je napisao prigodni, božićni bećarac, a na YouTubeu ga je objavio 2017. godine.

“Duhovnom glazbom sam se počeo baviti možda par godina nakon mog obraćenja, znači moglo bi to biti oko 2000. godine. Do danas napisao sam preko 40-ak pjesama, a 40 ih je i objavljeno. Samo su dvije pjesme tematski vezane za Božić, pjesma ‘Povedi me anđele’ i ‘Božićni bećarac’. Inače bećarac kao glazbeni izričaj nije moj stil, sasvim slučajno sam uletio u njega”, ispričao nam je Grubešić.

Potom nam je objasnio kako je došlo do toga da se okuša u bećarcu, i to – duhovnom.

“Naime, bio sam iznerviran izjavom autora jednog doista neukusnog bećarca zbog kojeg je isti završio u sudskom sporu s jednom policajkom (‘mala u plavoj bluzi’). I on i njegov odvjetnik dali su sebi za pravo da to smeće uguravaju u hrvatsku kulturnu baštinu. To me je naljutilo. Možda u nekulturnu baštinu, s tim bih se složio. Eto, slušajući taj i još neke druge bećarce, čisto da provjerim što se to u njima nalazi, pozlilo mi je od te vulgarnosti, bešćutnosti i neukusa i odlučih da nešto učinim. Naravno da ima i lijepih, normalnih i simpatičnih uradaka te odlučih da napišem jedan takav, ali pomalo neobičan i nov, nov jer nisam mogao naći niti jedan bećarac sa duhovnom tematikom, zato sam ga i nazvao, ‘Novi bećarac-bećarac za dušu’.”

Nije to, naravno, baš svima sjelo. Bilo je i mišljenja da je ‘bećarac za dušu’ izrugivanje.

“Reakcije su bile jako dobre, ali da, bio je jedan koji je i ovaj Božićni bećarac doživio kao sprdnju. Naravno da to nije istina i u njima nema ama baš ništa što bi vodilo u sprdnju, nego to je bila jedina logična reakcija tog slušatelja, vjernika. Toliko smeća, vulgarnosti i neukusa u bećarcima koje sluša i sada odjedanput tamo i Isus i Marija… Očito je sve krivo shvatio, nije bećarac smeće i nešto ružno samo po sebi nego ono što on nudi. Ja sam im ponudio nešto doista novo. Vidio sam da su ljudi bili oduševljeni i jako zahvalni te sam im ubrzo nakon ovog ponudio i ‘Božićni’. Neki su trazili i advetski i korizmeni i uskršnji, ali kako nikada nisam napisao nešto po narudžbi ne kanim ni ovo. Božicni bećarac je s jedne strane pomalo edukativan za one koji i nisu neki znalci naše vjere jer sadrzi gotovo sve momente tog događaja, a s druge strane dotiče mnoge koji su Božić poistovjetili sa običajem i pomalo se gube u tome.”

Grubešić živi u Stockholmu pa smo ga pitali kako on planira provesti božićne blagdane u ovom korona-vremenu. Švedska, srećom po njega, ipak ima liberalniji pristup.

“Što se tiče mog predstojećeg Božića, neće biti neki velikih promjena. Na Badnjak sam s djecom i unucima, podijelit ćemo djeci darove, imati posnu večeru i nakon toga idemo na polnoćku. Na Božić su djeca opet na ručku, a poslije toga i drugi dan je rezerviran za pokojeg prijatelja. Supruga, ja i kćerka koja je kod nas smo prebolili koronu tako da ne bi trebalo biti nekih posebnih opasnosti. Sve je doista pomalo u nekom grču, ništa nije kao prije, ali ipak jeste ono što je najvaznije. Švedska je poprilično liberalna što se tice svega ovoga tako da, gledajući ostale zemlje, ovdje je još uvijek sve pomalo i normalno.“

Nije ipak Grubešić jedini koji je napisao božićni bećarac. Iza jednog takvog uretka stoje i dečki iz Tamburaškog sastava Garavi. No, ovi slavonski veseljaci osvrnuli su se na “svjetovne stvari” koje prate blagdane. Od onih standarnih problema koji nose sa sobom, poput viška kilograma, pa do izbora poklona.

Uostalom, poslušajte sami…