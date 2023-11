Jeste li čuli Baretove narodnjake? Neki su pravi hitovi!

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Davorin Bogović, koji se pokušava vratiti na scenu, mnoge je šokirao svojom izjavom o legendarnom rokeru Goranu Baretu u emisiji ‘Nedjeljom u 3’, nastavku emisije ‘Nedjeljom u 2’ Aleksandra Stankovića.

“Ja znam malo više o njemu. On je u rock&roll ubačen. On je jedan razmaženi sebičnjak”, rekao je Bogović pa dodao: “Zna sve moguće narodnjake i cajke. I to…to s pravim guštom on pjeva. Tako da, rock…u rocku je priučen i to je tako”.





“Nedosanjani san”

Njegova izjava pokrenula je lavinu komentara u kojima su mnogi osudili njegovu izjavu, poručujući mu kako je Goran Bare za njega ‘institucija’, ‘brend’, ‘nedosanjani san’.

Garaž-narodnjaci

A, kad smo već kod narodnjaka, spomenimo i te Baretove narodnjake. Bilo je to 1991. godine, Bare je uzeo umjetničko ime Hali Gali Halid pod kojim je izbacio album ”Vo-zdra”. Riječ je o albumu koji parodira narodnjake a ne teškim narodnjacima koje je pjevao po nekim opskurnim mjestima.

“Hajde da se drogiramo, nek’ se oči sjaje… Hajde da se drogiramo to je ono najbolje…”, stihovi su pjesme “Hajde da se drogiramo” koju koristi Marina, lik u kultnom filmu Srđana Dragojevića “Mi nismo anđeli”, koji je pjesmu i proslavio.

Garaž-narodnjaci koji su se našli na tom albumu su: Samo noćas da zaboravim tugu, Samo za tebe, Hajde da se drogiramo, Moje srce zna, Mirela i Ne Pitaj Me.

Primjerice, u pjesmi Samo za tebe, Bare pjeva: “Ja plakao sam cijele noći, živjeti bez tebe ja neću moći”, dok u pjesmi ‘Moje srce zna’ pjeva: “Moje srce zna da monstrum je žena ta, a moje srce zna, al` ipak je volim ja”.









Poslušajte:

Inače, kroz godine Bare je prikupio cijeli niz nagrada, što struke, što publike, a zanimljivo je spomenuti kako Bare od ploče ‘Vrijeme’ isključivo živi od svoje glazbe, dakle kao profesionalni glazbenik od 1996. godine.

S druge strane, Davorin Bogović nakon odlazaka iz Prljavaca svoj posljednji studijski album ‘Sretno dijete’ izdao 1998. godine po sastavom ‘Davorin i Bogovići’ kojeg je osnovao.