‘JE*OTE, PA SKORO SU MU SE DATUMI POKLOPILI’! Sasuli drvlje i kamenje po Miletiću zbog pokojne Danijele: ‘Pao si mi u očima, prvo posveta supruzi, pa čestitka djevojci’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

MOST-ovac i bivši vjeroučitelj Marin Miletić digao je pravu buru u javnosti kada je na društvenim mrežama objavio poprilično intiman video koji je prikazao detalje sa sprovoda njegove supruge Danijele koja je preminula nakon teške bitke s bolesti, a sa kojom ima i dvoje djece.

Nije se građanima svidjelo iznošenje tolike intime u javnost, no Miletić se na to nije obazirao, a kada se doznalo da je u vezi sa glumicom Kristinom Krpelom, niti godinu dana od smrti supruge, krenule su salve kritika na njegov račun, no tenzije su se podigle na godišnjicu smrti njegove supruge.

Naime, Miletić je najprije čestitao rođendan novoj djevojci, a potom je objavio emotivnu posvetu preminulo supruzi.





Brojnim korisnicima društvenih mreža, ovaj se potez nije svidio zbog čega su ga otvoreno stali kritizirati. “Da si je toliko bolio ne bi za par mjeseci drugoj govorio jedino moje. Jesi li imalo pomislio na djecu. Možda i djeca joj kažu jedina moja. Gade”, “Pokoj vječni Danijeli a curama snage da što lakše ovo podnesu”, “Dugo te tuga držala”, “Lažnjak”, “Nije se ni ohladila on je sa drugom zamijenio i šalje emotivne poruke”, “Djela ti govore drugačije”, “Pao s mi u očima”, “Ništa ti više ne vjerujem”, nizali su se negativni komentari prepuni kritike, dok su vrlo rijetki oni koji su pokazali razumijevanje i poručili političaru da život ide dalje i neka “samo ljubi i voli”, a jedna pratiteljica je napisala: “Jeb*** pa skoro mu se poklopili datumi”.

“Nije sreća u onome što imamo nego u tome koga imamo”

Podsjetimo, nedavno je glumica Krpela proslavila rođendan, a tim povodom Marin joj je posvetio emotivnu objavu i to na godišnjicu smrti njegove supruge, dok je kasnije uputio i emotivnu objavi preminuloj supruzi povodom godišnjice smrti.

Miletić je najprije svojoj sadašnjoj odabranici čestitao na svom Instagram profilu uz fotografiju drvene dekoracije srca na kojom stoji ispisano: ‘Nije sreća u onome što imamo nego u tome koga imamo’.

“Neka ti sve, baš sve bude blagoslovljeno, predivna moja. Sretan rođendan”, dodao je Miletić u objavi, a istu je na svom InstaStoryju podijelila i Kristina.

“Za života prijatelu, za života”

Nešto kasnije, biranim se riječima prisjetio voljene supruge u objavi koju je nazvao ‘Za života prijatelju, za života’.

“Za života svoju voljenu trebaš ljubiti. Za života joj biti vjeran. Za života je držati na dlanu kao izabranicu tvoga srca. Za života je slušati. Ispričati joj se kada je povrijediš. Voditi ju gdje god možeš. Na kave, izlete, izlaske, kina, predstave, izložbe, ovdje i ondje. U park, u planine, uz more. Za života, prijatelju, za života. Ako si kršćanin, za života to svjedočiti, zajedno moliti, biti blizu nebeskog Oca.









Za života ti mora biti važnija i od prijatelja i od karijere i od nogometa i od ulice. I od svog novca ovoga svijeta. Za života prijatelju, za života.

Za života ju moraš ponosno držati za ruku, šetati s njom kao da je kraljica cijelog svemira. Za života prijatelju, za života. Zajedno se smijati, zajedno nekada plakati, zajedno se dizati, zajedno se penjati.

Jer samo ovaj kratki život imamo darovan da ga živimo u punini. Sada i ovdje. Za tamo – ondje. Za života prijatelju, za života”, napisao je Miletić pored fotografije mora i djece koja skaču sa stijena.









Objavu je završio njenim imenom te uz datum smrti napisao ‘Uoči sutra’.

“Čekaj me”

Mnogima su te riječi zasmetale puno više nego su ih emotivno dirnule, a prisjetili su se i Miletoćevih riječi nakon što mu je supruga preminula. Tada je uputio objavu u kojoj joj je poručio neka ga čeka.

“Usnula si voljena moja

Izmolili smo valjda stotinu krunica Božjeg milosrđa u ova dva dana. Mazimo ju. Pjevamo joj pjesme. Posebno je voljela slušati Amorose – Yeshua. Moj je ljubljeni od svih najljepši, pored tisuća, pored tisuća. Puštamo joj iznova i iznova

Marta, Lucija moja, brat moj pjevamo pored Danijele Božju pobjedu, Emanuel vraćamo se uvijek na Amorose i Yeshua. Plačemo i slavimo živoga Boga, Boga živih. Sve je teže disala. Hropci u plućima. Plačemo svi, ali ne očajavamo. Mi smo kršćani. Vjerujemo u život vječni.

U ruke sam joj stavio križ svetog Benedikta, Barbara Fujina ga poslala. U jednom trenutku kaže moj brat: pusti je brate, pusti ju Tati. Poljubim ju u obraz, zagrlim ju i kažem: puštam te Onome koji te je stvorio i koji te je meni darovao. I druge sekunde Danijela kratko uzdahne i ispusti besmrtnu dušu našem nebeskom Ocu. Nevjerojatno. Nevjerojatno. Hvala Ti Bože na mojoj Danijeli. Hvala Ti na životu moje žene, ljubavi moje, srcu srca moga. Hvala ti na majci djece moje. Hvala ti na svemu što smo proživjeli

Hvala Ti Isuse što me učinila boljim čovjekom i kršćaninom. Čekaj me Voljena moja. Čekaj me u stanovima nebeskog Jeruzalema. Čekaj me tamo gdje ću i ja doći kada i mene Krist Kralj pozove s lica ove Zemlje. Čuvat ću nam djecu. I ostat ćemo vjerni Kristu Spasitelju. Drugog puta nema. Čekaj me, Voljena moja”, pisalo je u objavi.