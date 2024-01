Jelusić ga se odrekao, a sad je prvi u Trendingu: ‘Treba ga proglasiti hrvatskim braniteljem’

Autor: B.G.

Martin Kosovec oduševio je žiri, ali i gledatelje svojim nastupom u showu The Voice u kojem je izveo pjesmu “Tvoja zemlja”, hit Vice Vukova, i tako osigurao prolazak u polufinale. Njegova izvedba pregledana je više od 212.000 puta nakon što je objavljena, a trenutno se nalazi na prvom mjestu YouTube Trending liste za Hrvatsku.

Čini se da se Martin, sudeći po komentarima na mrežama, upisao u povijest najboljih nastupa s Voicea. U nastavku donosimo samo neke od komentara zabilježenih na mrežama.

“Kao što je Dino rekao – Martin, k’o da si branio državu ovom pjesmom. Ovo je bilo vrhunski. Ti si THE Voice”, “Sam sebi Otac! Doktore zadnji put sam pred malim ekranima ovako skaka od sreće kad smo ga zabili Englezima. Martin Kosovec the Voice! Idemo do kraja!”, “Ovaj dečko ima samo 18 godina, a djeluje kao da je proživio barem 50-60 godina životnog iskustva. Kao da ima pomalo od Sinatre, Elvisa, Ive Robića, Vice Vukova, čak i od Johhnya Casha“, “On nije samo glas, on je neki katalizator svega dobrog, sjetnog, jednostavnog, poznatog, svega onoga što je valjalo u životu i što valja, nekako ti ne može bit ne drag srcu”, “Ovo je novi Glas Hrvatske! Sergej je vanserijski, ali kalkulira glasom. Ovaj malac pjeva DUŠOM”, “Martina treba proglasiti počasnim hrvatskim braniteljem. U najboljem mogućem smislu te riječi. Kako pjeva”, samo su neki od pozitivnih komenatara.

Jelusić ga se odrekao

Podsjetimo, Martin je u pretprošloj emisiji prešao u Vannin tim, nakon što je Dino donio tešku odluku i umjesto Martina odabrao Marka Vukića, a zatim se rasplakao zbog toga što Martin napušta njegov tim. Srećom, Vanna je odlučila preuzeti Martina u svoj tim i tako ga spasila od napuštanja showa.

Inače, 18-godišnji Martin jedan je od najmlađih natjecatelja u showu, a nedavno je osvanula snimka na kojoj s 13 godina pjeva blues u Memphisu.