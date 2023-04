JELENA ROZGA U SUZAMA, KOLEGE JU POPRIJEKO GLEDALI: ‘Osjećala sam se nepoželjnom, promatrali su me kao neprijatelja’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Glazbena nagrada Porin ove godine slavi veliki, 30. rođendan, a jubilarni Porin dodijelit će se u Zagrebu 28. travnja u event centru Boćarski dom u Zagrebu. Osim daška glamura, ova dodjela nagrada sa sobom je kroz godine obilježena i incidentima. Donosimo priču o suzama Jelene Rozge.

Prije 12 godina Jelena Rozga je osvojila Porin za najbolju pjesmu ‘Bižuterija‘. Bio je to veliki hit koji je osvojio srca publike, no njezini kolege nisu bili oduševljeni njenom pobjedom, a to su odlučili i pokazati.

Pjevačicu su kolege, umjesto gromoglasnim pljeskom, hladno pozdravljali uz poprijeke poglede, što ju je dovelo do suza, ali i da toga da počne razmišljati o tome da se više nikad ne pojavi na dodjeli nagrada Porin.





“Nakon prošlog vikenda itekako ću razmisliti hoću li u budućnosti više otići na dodjelu diskografskih nagrada jer sam se tamo osjećala nepoželjnom, a cijela ta atmosfera bila je uštogljena i licemjerna”, komentirala je tada pjevačica.

“Ljudi iz moje struke promatrali su me kao neprijatelja, pozdravljali su me hladno i preko volje, gledali su me poprijeko. Ništa mi nije bilo jasno. Pitala sam se jesam li nešto skrivila, jesam li možda nekome nešto ružno napravila”, iskreno je govorila i dodala kako se nikada u životu nije toliko neugodno osjećala.

Podsjetimo, nedavno je pjevačica došla u fokus javnosti nakon što objavljenih fotografija s njenog velikog koncerta u Beogradu, a najviše se na društvenim mrežama komentirao njen izgled. Čitajte više: