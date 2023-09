Jelena Rozga otkrila što je najljepše za nju napisala Vjekoslava: ‘Pala sam na koljena kad sam je čula’

Autor: Barbara Grgić

Novu pjesmu s kojom se početkom ljeta predstavila na Melodijama Jadrana, za Jelenu Rozgu napisao je i skladao bračni par Huljić.

Pokazala se dobitnom, s obzirom na to da je upravo osvojila Cesaricu za Hit kolovoza.

“Kada sam pročitala tekst ‘pala sam na koljena’ jer je ovo najljepša pjesma koju je za mene ikad napisala, a napisala ih je dosta u ovih 27 godina“, rekla je Jelena Rozga o tekstu Vjekoslave Huljić te dodala kakvu je pjesmu željela: “Kada smo razmišljali kakvu novu pjesmu napraviti, rekla sam – daj mi nešto što nema nitko i neka bude vokalno zahtjevna”.

Uz Jelenu Rozgu, u konkurenciji su bile i pjesme “Bogati će pobjeći na Mars” Parnog Valjka i “Ima nešto” Tonyja Cetinskog.

Podsjetimo, Vjekoslava Huljić najproduktivnija je autorica uglazbljenih stihova s više od 600 pjesama, ali i omiljena dječja književnica.









Oduvijek je znala da će se baviti pisanjem

Jednom je prilikom ispričala kako je oduvijek znala da će se baviti pisanjem.

‘Tonči i ja smo počeli stvarati prije 30 godina, u početku za Magazin, za dosta naših pjevača. On je moj vjetar u leđa, ja sam njegov vjetar u leđa. Krenuli smo kao putnici u istom smjeru. On me poznaje najbolje, ja njega poznajem najbolje. Pjesme koje radimo su simbioza poznavanja dva temperamenta i dva bića”, rekla je Vjekoslava, koja je inače po struci diplomirana pravnica.

Na pitanje što misli u čemu je tajna svih pjesama koje žive desetljećima, Vjekoslava je tako rekla da je razlog tome da su u svim tim stihovima rečene životne istine koje smo svi proživjeli i ljudi se nalaze u njima.

“Ljudi su neiscrpan izvor za pisca”, priznala je.