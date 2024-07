Jelena Rozga ima neobičan ritual prije svakog nastupa: ‘Nek radi to kako Bog zapovijeda’

Autor: M.T.

Desetljećima je Jelena Rozga jedna od najpoznatijih glazbenih zvijezda u Hrvatskoj. Svoju je karijeru započela u popularnoj grupi Magazin, a iza nje su tisuće koncerata. No, unatoč dugogodišnjem iskustvu, Jelena i dalje osjeća tremu prije svakog izlaska na binu, kao da joj je prvi put.

U posljednje vrijeme, Jelena često na Instagramu dijeli trenutke prije izlaska na pozornicu. Primjerice, u videu snimljenom prije koncerta u Kostreni, vidljivo je kako popularna pjevačica nervozno cupka i čeka znak za izlazak na binu. Uvijek se prekriži prije izlaska, a zatim izleti na pozornicu poput furije. Publika ju je, kao i uvijek, dočekala kao kraljicu, a Jelena im je pružila noć za pamćenje. “Kakva noć u Kostreni, najbolja ste na svijetu. Volim vas”, napisala je Rozga nakon koncerta.

Nakon koncerta u Kostreni, Jelena je obavijestila svoje pratitelje da ih sutradan u podne očekuje premijera novog spot za pjesmu “Lavica”. Objavu je pratilo preko šest tisuća reakcija i mnoštvo komentara. Obožavatelji su hvalili atmosferu koncerta i Jeleninu interakciju s publikom. “Bilo je savršeno. Odlična atmosfera, prepuno emocija”i “Svjetska, a naša”, bili su neki od komentara. Osim dobre atmosfere pratitelji su zamijetili i njezin odnos s obožavateljima budući da je na kraju objave uz zagrljaje i srdačnu atmosferu dočekala fanove s kojima se slikala te im tako omogućila nezaboravni trenutak. “Kraj ovog videa dira u srce”, bio je komentar pratitelja koji je to komentirao.

‘Onda znaš da je profesionalac’

Sličan ritual Jelena je podijelila i prije dva tjedna, kada je nastupala u Šapcu, Srbiji. I tada je vidljiva njezina trema, pjevačica nervozno lupka nogama, zatvorenih očiju se prekriži, a zatim se zaputi na pozornicu. “Kad žena nakon 25 godina karijere još uvijek ima tremu pred izlazak na binu, onda znaš da je najveći profesionalac i da daje sve od sebe za svoju publiku”, bio je jedan od komentara obožavatelja. “Nek se prikriži kako Bog zapovijeda”, bilo je i onih koji su kritizirali njezin ritual.

Početci Jelenine karijere u grupi Magazin nisu bili lagani. “Nakon jednog koncerta, mislim da je čak bio Split, to je tada bio poznat klub, koji smo mi s Magazinom uvijek punili, ljudi su ispadali, dođem ja, a ono nema nikoga, 20 ljudi. Znam da sam nazvala mamu, plakala sam na najjače, baš sam bila pretužna i rekla sam mami ‘ja ne mogu, mene ljudi nešto ne žele, ja odustajem.’ Ona meni govori: ‘Nema odustajanja, ajde, polako, ne ide, Jelena, sve preko noći’. I ja sam poslušala mamu”, prisjetila se Jelena.

Jelenina dugogodišnja karijera obilježila ju je kao jednu od najomiljenijih pjevačica na hrvatskoj sceni.. Obožavatelji cijene njezinu iskrenost i profesionalizam, ali i trenutke iza kulise koje podijeli sa javnošću te njima pokazuje kako je . “Meni je fenomenalno kako i najveći profesionalci imaju tremu. Dokaz da rade od srca… baš predivno”, napisao je jedan od njezinih pratitelja.









Pjevačica je nedavno objavila pjesmu “Lavica”, a do album će izaći do kraja godine. “Ove godina sam baš ažurna po pitanju pjesama. Uskoro još nešto radimo. Zanimljivo, ali još ne bih otkrivala o čemu se radi. Bit će do kraja godine nešto lijepo”, rekla je ona i otkrila je i kako će provesti ljeto. “Ljeto provodim radno. Bit ću poslije toga u Splitu s mojima. Meni je najdraži odmor doma. More, slušanje ptica”, zaključuje Rozga.